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الخميس 05 ديسمبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

سفير القاهرة بجوبا يؤكد استعداد مصر للتعاون مع "الدولية للهجرة" في جنوب السودان

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
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أكد سفير مصر في جنوب السودان السفير معتز مصطفى عبد القادر، يوم الخميس استعداد مصر للتعاون مع مكتب المنظمة الدولية للهجرة في جنوب السودان.

وجاءت تصريحات السفير المصري خلال لقائه في جوبا بمديرة مكتب المنظمة الدولية للهجرة في جنوب السودان فيجايا سوري بمشاركة السكرتير أول عمرو المليجي.

تبادل الجانبان الحديث حول مجمل الأوضاع الإنسانية في جنوب السودان، مع التركيز على المناطق الأكثر تعرضا للضغوط الانسانية منذ الحربين الأهليتين التي مرت بهما البلاد، وتفاقم تلك الضغوط بسبب الفيضانات التي شهدتها البلاد مؤخرا، واستمرار توافد اعداد كبيرة من الفارين من الأزمة السودانية.

في ذات السياق، أشار السفير المصري إلى ما تقدمه مصر من دعم ومساعدات لجنوب السودان للتخفيف من التحديات الإنسانية في البلاد. 

كما أكد على انفتاح السفارة على التعاون والتنسيق مع مكتب المنظمة الدولية للهجرة بما يدعم المساعي المشتركة في هذا الإطار.

من جانبها استعرضت مديرة المنظمة الدولية للهجرة الجهود المتشعبة التي تقوم بها المنظمة تجاه جنوب السودان وما تواجهه فرق الإغاثة التابعة للمنظمة من تحديات تحد من قدرتها على القيام بعملها.

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