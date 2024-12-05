وزير البترول يتفقد مركز خدمة الحفر عن بُعد في شركة بي بي

في إطار زيارته الحالية للمملكة المتحدة، قام المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية الوزير بزيارة مقر شركة بي بي (BP) في سانبري، بالمملكة المتحدة، يرافقه المهندس معتز عاطف، وكيل الوزارة لشؤون مكتب الوزير والمكتب الفني والمتحدث الرسمي للوزارة.

جاءت الزيارة تلبية لدعوة شركة بي بي لتفقد مركز خدمة الحفر عن بُعد، حيث تم استعراض أحدث تقنيات الحفر وخطط الشركة المستقبلية لأعمالها في مصر، وفي أعقاب اللقاء الإيجابي الذي جمع بين الرئيس عبد الفتاح السيسي و"موراي أوتشينكلوس"، الرئيس التنفيذي لشركة "بريتيش بتروليوم" بالقاهرة مطلع هذا الأسبوع.

كان في استقبال وزير البترول والثروة المعدنية والوفد المرافق له آن دافيس، نائب الرئيس التنفيذي للحفر في شركة بي بي وآريال فلورس، نائب الرئيس التنفيذي لأنشطة الاستكشاف والتنمية، والمهندس وائل شاهين نائب رئيس الشركة في مصر، وتناول اللقاء مناقشة أنشطة الشركة وخططها في مجال الاستكشاف وتنمية الحقول في مصر.

تأتي هذه الجهود في إطار استراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية الرامية إلى تعزيز التعاون مع الشركات العالمية وجذب المزيد من الاستثمارات، بهدف زيادة معدلات الإنتاج وتعظيم القيمة المضافة للموارد والبنية التحتية التي تمتلكها مصر.