بعد تجاوز الدولار 50 جنيها.. هل الوقت الحالي الأنسب لشراء سيارة جديدة؟

توقع أشرف عبد المنعم، رئيس إحدى شركات السيارات، الموزع المعتمد للعديد من العلامات التجارية، حدوث ارتفاع ملحوظ بأسعار السيارات حال استمرار صعود الدولار الأمريكي أمام الجنيه.

وارتفع سعر الدولار أمام الجنيه في بعض البنوك متجاوزا الـ 50 جنيها، حيث سجل في البنك الأهلي المصري 49.93 جنيه للشراء، و50.03 جنيه للبيع، وبلغ في بنك مصر 49.93 جنيه للشراء ، و50.03 جنيه للبيع، وسجل في بنك القاهرة 49.94 جنيه للشراء، و50.04 جنيه للبيع.

ونصح عبد المنعم، خلال حديثه لـ"البوابة نيوز"، المواطنين بسرعة شراء السيارات وعدم الانتظار، مؤكدا أن الوقت الحالي الأنسب لشراء سيارة جديدة بسبب اختفاء ما يسمى بالأوفر برايس على بعض السيارات، وتزامنا مع زيادة سعر الصرف والذي من المتوقع أن يرفع الأسعار خلال الفترة المقبلة.

وأكد أن أسعار السيارات لم تنخفض خلال الأيام المقبلة نتيجة زيادة الدولار، لافتا إلى أن أسعار السيارات تتوقف على سعر العملة، فكلما زاد سعر العملة ترتفع أسعار السيارات.

ومن جهته، قال المستشار أسامة أبوالمجد، رئيس رابطة تجار السيارات في مصر، ونائب رئيس شعبة السيارات بالغرفة التجارية، إنه من المرجح أن تشهد سوق السيارات تحولات جوهرية بعد زيادة سعر الدولار وتحول الدولة إلى التصنيع المحلي.

وتوقع “أبو المجد” خلال تصريح خاص لـ"البوابة نيوز"، أن يتأثر قطاع السيارات بزيادة سعر الدولار أمام الجنيه وتجاوزه الـ 50 جنيها لأول مرة، حيث أن هذا القطاع يتأثر بشكل مباشر بسعر صرف العملة، فعند زيادتها ترتفع أسعار السيارات والعكس صحيح.

وقال رئيس رابطة تجار سيارات مصر، إن الفترة القادمة ستشهد زيادة بأسعار السيارات الجديدة بنسبة تتراوح ما بين 2 إلى 5%، وذلك نتيجة ارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه.