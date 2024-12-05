جامعة أسيوط تنظم ندوة حول "العمل التطوعي وتأثيره على الفرد والمجتمع"

تحت رعاية الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط؛ نظمت كلية التربية للطفولة المبكرة، بالتعاون مع مؤسسة مصر الخير؛ ندوة بعنوان؛ "العمل التطوعي، وتأثيره على الفرد، والمجتمع"، تحت إشراف الدكتور محمود عبد العليم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة يارا إبراهيم عميدة الكلية، وحاضر خلالها؛ الأستاذ محمد فراج مدير مؤسسة مصر الخير بأسيوط.

خلال الندوة؛ تم استعراض أهمية العمل التطوعي الذي يمثل أحد أهم ركائز بناء المجتمعات، وتعزيز قيم التعاون، والتكافل بين الأفراد؛ بما يسهم في تحسين الخدمات المقدمة للفئات المحتاجة، وتعزيز روح المسئولية المجتمعية.

كما تناولت الندوة؛ دور العمل التطوعي في تأهيل الأفراد لسوق العمل، والتواصل؛ من أجل بناء شبكة علاقات تفتح آفاقًا جديدة في المستقبل، وتعزيز السيرة الذاتية، واكتساب خبرات عملية، ومهارات جديدة، فضلاً عن مجالات عمل مؤسسة مصر الخير، وإنجازاتها في الكثير من القطاعات، ودورها في التوسع في العلاقات الاجتماعية، واكتشاف مهارات، واهتمامات الشباب، وتحقيق التنمية الشاملة.

حضر الندوة ؛ الدكتورة لمياء كدواني وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة منال أنور وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، والأستاذ محمد حسن مسئول ملف المتطوعين بمؤسسة مصر الخير بأسيوط، والأستاذ عبد الرحمن مهني مسئول الشئون القانونية بمؤسسة مصر الخير بأسيوط، والأستاذ حسام الدين جلال أمين الكلية، ولفيف من أعضاء هيئة التدريس، والهيئة المعاونة، والعاملين، والطلاب.

