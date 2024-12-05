ناشئات الأهلي 2009 يفزن على كفر سعد 11-0 بالدوري

فاز فريق الناشئات لكرة القدم بالأهلي مواليد 2009، على ضيفه كفر سعد، بنتيجة 11-0، في المباراة التي أقيمت بين الفريقين اليوم الخميس، على ملعب النادي بالقاهرة الجديدة، ضمن منافسات الجولة الخامسة لبطولة الدوري.

ونجح الفريق بهذه النتيجة في الوصول إلى النقطة ١٣ بمسابقة الدوري، وتحقيق الانتصار الرابع على التوالي بداية من الفوز على بيراميدز بأربعة أهداف مقابل هدف واحد، وعلى الإسماعيلي بسبعة أهداف دون رد، وعلى البنك الأهلي بسبعة أهداف مقابل هدف واحد، وذلك بعد التعادل الإيجابي مع وادي دجلة بهدف لكل فريق في الجولة الأولى، مسجلًا ٣٠ هدفًا، وتلقت شباكه ثلاثة أهداف.

بدأ فريق الأهلي المباراة بتشكيل مكون من: لميس أحمد وسارة حسام وبدر عزت وفريدة شاهين ورونزي هيثم وملك سامح ومايا هابي ونور وائل وسما أحمد وريتاج كرم ولوجين مدحت.

وشاركت تيا أحمد ونور هاني ونيجار إسلام وميا ماضي وشمس حسن خلال مجريات المباراة.

وجاءت أهداف الأهلي عن طريق لوجين مدحت، والتي نجحت في تسجيل أربعة أهداف، كما سجلت نور وائل وفريدة شاهين هدفين لكل منهما، وهدف لسما أحمد وبدر عزت وشمس حسن.

ويقام دوري الناشئات مواليد 2009 في مرحلته الأولى بنظام الدور الواحد بين الفرق المتنافسة والتي يبلغ عددها 17 فريقا، على أن يقام في المرحلة الثانية دوري من دور واحد للفرق أصحاب المراكز من الأول إلى الثامن لتحديد بطل المسابقة والمراكز الترتيبية الأولى، على أن يقام دوري من دور واحد للفرق أصحاب المراكز من التاسع إلى السابع عشر لتحديد فرق المراكز الأخيرة بالبطولة.

ويضم الجهاز الفني لفريق سيدات أهلي 2009 كلا من إكرامي فرج مديرًا فنيًّا، وآيات عبد الخالق مدربًا عامًّا، وأنور وجدي مدربًا للحراس، ووائل السيد مديرًا فنيًّا للقطاع، وبرديس خالد المدير الإداري، وهايدي كامل طبيب الفريق، وهناء عبد الرحمن للعلاج الطبيعي، وتامر عماد مخطط الأحمال.

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