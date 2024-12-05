ads
الخميس 05 ديسمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

حماس: تقرير "العفو الدولية" عن "الإبادة الجماعية" يظهر أن العالم بحاجة إلى التحرك

غزة
غزة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

قالت حركة حماس الفلسطينية يوم الخميس، إن تقرير منظمة العفو الدولية الذي يتهم إسرائيل بارتكاب "إبادة جماعية" في الأراضي الفلسطينية كان بمثابة دعوة إلى تحرك عالمي.

وقالت المنظمة في بيان لها إن التقرير "يمثل رسالة جديدة للمجتمع الدولي حول ضرورة التحرك لإنهاء هذه الإبادة الجماعية التي استمرت لأكثر من 400 يوم".

وكانت قد أعلنت حركة حماس الفلسطينية، اليوم الخميس، موافقتها على المقترح المصري بشأن إنشاء لجنة الإسناد المجتمعي لإدارة قطاع غزة بعد الحرب الإسرائيلية على القطاع.

وقالت الحركة، إنها اختتمت لقاءاتها في مصر مع مسؤولين مصريين بشأن تلك التفاهمات، حيث اتفقت الأطراف على تشكيل لجنة الإسناد المجتمعي، بالتعاون بين حركتي فتح وحماس لإدارة القطاع في اليوم التالي للحرب.

اختتمت ابادة جماعية إدارة قطاع غزة ب إدارة قطاع غزة إسرائيلية الإبادة الجماعية الأراضي الفلسطينية الإسرائيلية