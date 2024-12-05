حماس: تقرير "العفو الدولية" عن "الإبادة الجماعية" يظهر أن العالم بحاجة إلى التحرك

قالت حركة حماس الفلسطينية يوم الخميس، إن تقرير منظمة العفو الدولية الذي يتهم إسرائيل بارتكاب "إبادة جماعية" في الأراضي الفلسطينية كان بمثابة دعوة إلى تحرك عالمي.



وقالت المنظمة في بيان لها إن التقرير "يمثل رسالة جديدة للمجتمع الدولي حول ضرورة التحرك لإنهاء هذه الإبادة الجماعية التي استمرت لأكثر من 400 يوم".



وكانت قد أعلنت حركة حماس الفلسطينية، اليوم الخميس، موافقتها على المقترح المصري بشأن إنشاء لجنة الإسناد المجتمعي لإدارة قطاع غزة بعد الحرب الإسرائيلية على القطاع.



وقالت الحركة، إنها اختتمت لقاءاتها في مصر مع مسؤولين مصريين بشأن تلك التفاهمات، حيث اتفقت الأطراف على تشكيل لجنة الإسناد المجتمعي، بالتعاون بين حركتي فتح وحماس لإدارة القطاع في اليوم التالي للحرب.