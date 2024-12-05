ريال مدريد يحدد موعدًا جديدًا لمواجهة فالنسيا المؤجلة

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني، اليوم الخميس، بشكل رسمي تحديد موعد جديد لمباراته المؤجلة أمام فالنسيا، والتي كانت قد تأجلت بسبب الفيضانات التي ضربت إسبانيا مؤخرًا.

وكانت الفيضانات العنيفة التي ضربت مقاطعتي فالنسيا والباسيتي في إسبانيا في نهاية شهر أكتوبر الماضي، تسببت في خسائر فادحة وأدت إلى وفاة عدد من الأشخاص، مما استدعى تأجيل العديد من المباريات، ومن بينها مواجهة فالنسيا وريال مدريد.

موعد مباراة ريال مدريد ضد فالنسيا

وأكد النادي الملكي في بيان رسمي، أن مباراة ريال مدريد وفالنسيا تقام يوم الخميس الموافق 2 يناير 2025، على ملعب ميستايا، معقل فريق الخفافيش، وذلك في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة.

يأتي هذا الإعلان لتبديد حالة الغموض التي سادت حول موعد إقامة المباراة، حيث كان الجماهير تترقب بشغف تحديد موعد جديد لهذه المواجهة المرتقبة.

وكان ريال مدريد خسر أمام أتلتيك بلباو، أمس الأربعاء، بهدفين مقابل هدف، ضمن منافسات الجولة التاسعة عشرة من بطولة الدوري الإسباني.

يحتل ريال مدريد وصافة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 33 نقطة، خلف غريمه التقليدي برشلونة المتصدر بـ37 نقطة، وللميرينجي مباراة مؤجلة أمام فالنسيا من الجولة 12.