الدولار يتجاوز 50 جنيهًا في البنك المركزي المصري بنهاية تعاملات الخميس

سجل الدولار الأمريكي قفزة أمام الجنيه المصري، متجاوزًا حاجز الـ50 جنيهًا للمرة الأولى على الإطلاق، حيث بلغ سعره الرسمي لدى البنك المركزي المصري 49.9352 جنيه للشراء و50.0697 جنيه للبيع، مع ختام تعاملات اليوم الخميس ونهاية الأسبوع.
أسعار الدولار في أبرز البنوك المصرية:
- البنك الأهلي المصري: 49.93 جنيه للشراء و50.03 جنيه للبيع، بزيادة 17 قرشًا.
- بنك مصر: 49.93 جنيه للشراء و50.03 جنيه للبيع، بزيادة 17 قرشًا.
- بنك القاهرة: 49.94 جنيه للشراء و50.04 جنيه للبيع، بزيادة 16 قرشًا.
- البنك التجاري الدولي (CIB): 49.96 جنيه للشراء و50.06 جنيه للبيع، بزيادة 19 قرشًا.
- بنك البركة: 49.93 جنيه للشراء و50.03 جنيه للبيع، بزيادة 17 قرشًا.
- بنك قناة السويس: 49.96 جنيه للشراء و50.06 جنيه للبيع، بزيادة 16 قرشًا.
- بنك كريدي أجريكول: 49.95 جنيه للشراء و50.05 جنيه للبيع، بزيادة 16 قرشًا.
- بنك الإسكندرية: 49.95 جنيه للشراء و50.05 جنيه للبيع، بزيادة 18 قرشًا.
- بنك التعمير والإسكان: 49.8 جنيه للشراء و49.9 جنيه للبيع.
- مصرف أبو ظبي الإسلامي: 49.97 جنيه للشراء و50.06 جنيه للبيع، بزيادة 16 قرشًا.