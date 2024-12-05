الدولار يتجاوز 50 جنيهًا في البنك المركزي المصري بنهاية تعاملات الخميس

سجل الدولار الأمريكي قفزة أمام الجنيه المصري، متجاوزًا حاجز الـ50 جنيهًا للمرة الأولى على الإطلاق، حيث بلغ سعره الرسمي لدى البنك المركزي المصري 49.9352 جنيه للشراء و50.0697 جنيه للبيع، مع ختام تعاملات اليوم الخميس ونهاية الأسبوع.

أسعار الدولار في أبرز البنوك المصرية: