وفد زراعة البرلمان يزور محطة بحوث سخا بكفر الشيخ.. و"الحصرى": البحث العلمى سلاحنا لمواجهة التحديات

تفقد وفد لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، محطة بحوث سخا بكفر الشيخ، وذلك خلال زيارته الميدانية التي بدأها أمس الأربعاء، برئاسة النائب هشام الحصري رئيس اللجنة.

وخلال الزيارة، أكد الدكتور عادل عبد العظيم، رئيس مركز البحوث الزراعية، أن محطة بحوث سخا تعد أكبر محطة بحوث في الشرق الأوسط وافريقيا، وأن مركز البحوث الزراعية يعد أيضا أكبر مركز بحثى في المنطقة، لاسيما وأنه مركز تطبيقي، ونتج عن جهوده مضاعفة في الإنتاج الزراعي، حيث أصبحنا رقم واحد في حجم إنتاجية القمح والأرز، الخامس عالميا في إنتاجية الذرة.

وأشار إلي جهود المركز في الإنتاج الحيواني، حيث يتم انتاج سلالات حيوانية جديدة باستمرار، معلنا عن تشكيل لجنة جديدة تضم ممثلين من الجهات العلمية المختصة لتسجيل السلالات الجديدة.

وبدوره أكد النائب هشام الحصري رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، حرص اللجنة علي زيارة محطة بحوث سخا، باعتبارها أكبر محطة بالشرق الأوسط، وكذلك لإيمان اللجنة بأهمية دور البحث العلمي في التوصل إلي حلول للمشكلات الزراعية مثل ضعف الإنتاجية، مستشهدا بإنتاجية القمح التي وصلت إلي ٢٠ أردب بعدما كانت ١٠ فقط.

وأضاف، أن التحديات الحالية التي تواجهها البلاد، مثل الزيادة السكانية، والتغييرات المناخية ومحدودية وملوحة المياه، لا يمكن مواجهتها إلا بسلاح البحث العلمي، بالتوصل إلي أصناف أكثر إنتاجية وتصلح للزراعة بالمياه مرتفعة الملوحة.

وأشار إلي نجاح مصر في احتلال المراكز الأولي عالميا في الصادرات الزراعية لعدد من الأصناف، الأمر الذى يشجعنا لتعظيم الاستفادة من البحث العلمي.

وتفقد الوفد، محطة بحوث الإنتاج الحيواني بمحطة سخا، واستمع إلي شرح من مدير المحطة، حول إمكانياتها وحجم الجهود بها.

كما تفقد الوفد جهود المركز في استنباط أصناف جديدة من الذرة الشامية.

ويضم الوفد البرلمانى كل من النائب صقر عبد الفتاح، وكيل اللجنة، النائب حسن أبو قديرة، وكيل اللجنة، النائب مجدى ملك، النائب عادل عبد الوهاب يونس حماد، النائب عادل صلاح منصور عامر، النائب حمدى حسن، النائب صابر عبد القوى، النائب السيد رحمو، والنائب أحمد إبراهيم الألفى، بالإضافة إلي نواب كفر الشيخ، النائب عبد الحميد الدمرداش، النائب علي أحمد والنائب محمد الصمودى والنائب يونس عبد الرازق و النائب سعيد عمارة، والنائبة هدى الطنبارى، بالإضافة إلي يحيى جلال، أحمد العقاد، و عادل حسن، من أمانة اللجنة.

كما شارك في اللقاء ممثلي الوزارات والجهات المعنية، من بينهم الدكتور عادل عبد العظيم رئيس مركز البحوث الزراعية، والدكتور أحمد عضام رئيس قطاع الخدمات بوزارة الزراعة، والدكتور صلاح مصيلحى رئيس هيئة الثروة السمكية، وهانى حجازى رئيس هيئة التعمير والتنمية بوزارة الزراعة، ود حسام راشد رئيس الإدارة المركزية لحماية الأراضي بوزارة الزراعة.