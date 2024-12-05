أول تعليق من "تجار السيارات" بعد تجاوز الدولار 50 جنيهاً

قال المستشار أسامة أبوالمجد، رئيس رابطة تجار السيارات في مصر، ونائب رئيس شعبة السيارات بالغرفة التجارية، إنه من المرجح أن تشهد سوق السيارات تحولات جوهرية بعد زيادة سعر الدولار وتحول الدولة إلى التصنيع المحلي.

وتوقع “أبو المجد” خلال تصريح خاص لـ"البوابة نيوز"، أن يتأثر قطاع السيارات بزيادة سعر الدولار أمام الجنيه وتجاوزه الـ 50 جنيها لأول مرة، حيث أن هذا القطاع يتأثر بشكل مباشر بسعر صرف العملة، فعند زيادتها ترتفع أسعار السيارات والعكس صحيح.

وقال رئيس رابطة تجار سيارات مصر، إن الفترة القادمة ستشهد زيادة بأسعار السيارات الجديدة بنسبة تتراوح ما بين 2 إلى 5%، وذلك نتيجة ارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه.

وأكد أبو المجد، أن المشكلة الرئيسية تكمن في أزمة حقيقية في حيث أن العرض لا يلبي الطلب المتزايد،هذه الديناميكية تسببت في ارتفاع الأسعار إلى مستويات غير مسبوقة، مما أدى إلى القلق والضغوط الاقتصادية على المستهلكين.

وأشار إلى أن اتجاه الحكومة حاليا هو التركيز على التصنيع والتجميع المحلي، حيث أن ذلك سيؤدي إلى توافر المعروض وبالتالي استقرار الأسعار، مشيرا إلى أن نتائج الصناعة المحلية سيظهر في عام 2026.