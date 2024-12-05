مؤلفات عربية وعالمية لمجموعة عازفات الهارب المصريات بالأوبرا.. غدا

تنظم دار الاوبرا المصرية برئاسة الدكتورة لمياء زايد، حفلا لمجموعة عازفات الهارب المصريات اهداء لروح الفنانة الدكتورة سميرة ميشيل، بمشاركة الصوليستات، منال محي الدين ، منى واصف ، أميرة حامد ، تؤى صلاح ، سما سليمان ، نورهان حمدي ، أميرة سامح ، مياده مصطفى ، سلمى صابر ، ريونا أشرف ، بروين محمد ، حلا محمد ، نور محمد ، ندى مصطفى، والعازفان، كريم واصف "باص جيتار" وضحى الجيرزاوى " ايقاع "، وذلك فى الثامنة مساء الجمعة ٦ ديسمبر على المسرح الصغير .

يتضمن برنامج الحفل باقة من المؤلفات العربية والعالمية منها، (فالس رقم ٢ لـ شوستاكوفيتش ، موسيقى المساء لـ فيبر ، ألحان مكسيكية تقليدية، ميدلي من ألحان سيد درويش، "بستان الرماد" اغنية تقليدية من ويلز إعداد دانيال بيرتون وأعمال صولفيج لـ كارل فيليب إيمانويل باخ ، تانجو حر لـ استور بياتسولا، الروضه المغاربيةلـ نانسي جوستافسون، حلوة يابلدى لـ جيف بارنيل ومروان سعاده، مقطوعتان راجتايم لـ سكوت جوبلن، فالس من متتابعة الحفل التنكرى لـ ارام خاتشاتوريان، ميدلى من فيلم صوت الموسيقى، اسبانيا تستطيع ، ميدلى اغانى عبد الحليم مهداه إلى روح الدكتورة سميرة ميشيل ،ميدلى لـ عمر خيرت إعداد أمير عواد).



يذكر أن الراحلة الدكتورة سميرة ميشيل هي أستاذة آلة الهارب ومعلمة الأجيال بمعهد الكونسرفتوار ومن مؤسسي المعهد العالي للكونسرفتوار.

وشاركت الفنان الراحل عبد الحليم حافظ والفنانة الراحلة شادية في أغنية “بلاش عتاب”، بفيلم "معبودة الجماهير"، كما أنها قدمت العديد من الألحان لقادة الفن وقتها.

وكانت قد كرمت من وزير الثقافة الأسبق في عام ٢٠٢٢ بدار الأوبرا المصرية بحفل العيد السنوي للمعهد العالي للموسيقى.