كواليس التدريب الأول للأهلي في جنوب إفريقيا

خاض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أول مران في جنوب إفريقيا، منذ قليل، استعدادا لمواجهة أورلاندو بايرتس في الجولة الثانية، من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

وبدأ المران بمخاضرة فنية للسويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي، شرح فيها برنامج الفريق والاستعدادات لمواجهة أورلاندو بايرتس.

وشارك في التدريبات جميع اللاعبين بما فيهم الفلسطيني وسام أبو علي والمغربي أشرف داري بعد التعافي من الإصابة.

موعد مباراة الأهلي وأورلاندو بايرتس

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق أورلاندو في الثالثة عصر بعد غد السبت في الجولة الثانية من مباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وكان الأهلي قد استهل مشواره في دور المجموعات بالفوز على فريق استاد أبيدجان 4ـ2.