شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء تجري حركه تنقلات لرفع مستوى الأداء

أصدر المهندس حسن محمد البيلي، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء، اليوم الخميس الموافق ٥ / ١٢ / ٢٠٢٤، حركه تنقلات لرفع مستوى الأداء وتحقيق المستهدفات المطلوبة.

1- نقل المهندس مصطفى عبد الرحمن أحمد عيسى ـ رئيس قطاعات الشبكات والتحكم للعمل بوظيفة رئيس قطاعات الشئون الفنية.

2ـ نقل المهندسة هدى ساتي علي الشريف ـ رئيس قطاعات الشئون الفنية للعمل بوظيفة رئيس قطاعات الشبكات والتحكم.

وصرح المهندس حسن البيلي، بأن تأتى هذه الحركة فى إطار العمل المستمر على رفع مستوى الأداء وتجديد الدماء بقطاعات الشركة المختلفة .