تضامن كفر الشيخ توزع طن لحوم على غير القادرين

وزعت مديرية التضامن الاجتماعي بكفر الشيخ، تحت رعاية اللواء علاء عبدالمعطي محافظ كفر الشيخ، ألف كيلو لحوم بقري بمركز الرياض بمحافظة كفر الشيخ، بمشاركة احدى الجمعيات الخيرية، علي ٥٠٠ أسرة، بواقع 2 كيلو، وذلك ضمن الأسر الأولى بالرعاية بقري الضبعة والحاج علي ، والرغامة والرياض، وقريه 71 وأبو ريا والنظارة وشمس الدين ومنشية ابويه، وأبو زهرة البشاير، وجادالله بمركز الرياض في محافظة كفرالشيخ.

جاء ذلك تحت رعاية اللواء الدكتور علاء عبدالمعطي، محافظ كفر الشيخ، وفى إطار حملة ( بلدك معاك ) التي تم أطلقها ، وتنفيذًا لتوجيهات وزارة التضامن الاجتماعى .

وأكد السيد مسلم وكيل وزارة تضامن كفرالشيخ، أن توزيع اللحوم جاء لدعم الأسر الأكثر، احتياجًا من الأرامل والمرضى ومحدودى الدخل وذوي الهمم من أبناء المحافظة، موضحًا أن عملية توزيع اللحوم تتم من خلال الجمعيات المشهورة، بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي، من خلال عمل أبحاث اجتماعية علي مستوى الإدارات الاجتماعية بالمراكز والقرى ووفقاً لكشوف الاستحقاق لضمان وصول الدعم لمستحقيه حفاظاً على حقوقهم.

1000024459