الأسبوع المقبل.. استئناف المفاوضات بشأن وقف إطلاق النار في غزة

من المقرر أن تستأنف المفاوضات بشأن وقف إطلاق النار في غزة، وصفقة الأسرى في قطر الأسبوع المقبل، بعد توقف دام ثلاثة أشهر؛ بدأ عندما اغتيال يحيى السنوار في القطاع.

ونقلت صحيفة ذا ناشيونال الإماراتية الناطقة باللغة الإنجليزية، عن مصادر قولها إن المفاوضات في الدوحة ستجمع وسطاء من الولايات المتحدة، وحليفتها العربية الوثيقة مصر، إلى جانب مفاوضين من حماس وإسرائيل، دون أن توضح مستوى التمثيل في المحادثات.

وتأتي أنباء استئناف محادثات غزة في الوقت الذي وصل فيه وفد من الموساد، إلى القاهرة يوم الخميس لإجراء محادثات مع المسؤولين المصريين.

وركزت محادثات القاهرة على مصير الشريط البري الذي يمتد على طول الحدود بين مصر وغزة على الجانب الفلسطيني، بما في ذلك معبر رفح، فضلاً عن التقدم الذي أحرزته حركتا حماس وفتح المتنافستان نحو إنشاء لجنة لإدارة غزة بعد الحرب.