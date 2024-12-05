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الخميس 05 ديسمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

أسعار الدولار أمام الجنيه مساء اليوم 5 ديسمبر 2024

الدولار
الدولار
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شهد سعر الدولار الأمريكي ارتفاع ملحوظ أمام الجنيه في البنوك المصرية، بنهاية تعاملات اليوم الخميس، الموافق 5 ديسمبر 2024، مقارنة بمستوياته بنهاية تعاملات أمس الأربعاء.

سجل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري 49.93 جنيه للشراء، و50.03 جنيه للبيع، وبلغ في بنك مصر 49.93 جنيه للشراء ، و50.03 جنيه للبيع، وسجل في بنك القاهرة 49.94 جنيه للشراء، و50.04 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدولار في البنك التجاري الدولي 49.96 جنيه للشراء ، و50.06 جنيه للبيع، وفي بنك قناة السويس سجل 49.96 جنيه للشراء، و50.06 جنيه للبيع، وبلغ في بنك التعمير والإسكان 49.8 جنيه للشراء، و49.9 جنيه للبيع.

وذلك سجل في بنك البركة 49.93 جنيه للشراء، و50.03 جنيه للبيع، وبلغ الدولار في بنك الإسكندرية 49.95 جنيه للشراء، و50.05 جنيه للبيع، وسجل سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول 49.95 جنيه للشراء ، و50.05 جنيه للبيع.

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