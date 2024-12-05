جامعة الفيوم ضمن أفضل الجامعات العربية بتصنيف التايمز لعام 2024

تحت رعاية الدكتور ياسر مجدي حتاته رئيس جامعة الفيوم، صرح الدكتورعرفه صبري حسن نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، أن جامعـة الفيــوم استطاعت أن تظهــر بتصنيـف التايمز لدول الوطن العربى لعام 2024 2024 THE Arab University Ranking، حيـــــث جاءت الجــامعـــة بالفئة101 -120 بين أفضل 351 جامعة على مستوى العالم العربي يمثلون 16 دولة عربية.

أما على المستوى المحلي فقد تطور ترتيب الجامعة إلى المركز 13) بدلا من 16 العام الماضي (بين الجامعات المصرية.

ومن الجدير بالذكر أن هذا التصنيف يعتمد فى تقييمه للجامعات على الخمسة معايير الرئيسية لتصنيف التايمز العالمى، مع تغيير في بعض قيم الوزن النسبى weighting لكل معيار لتتناسب مع توجهات المنطقة العربية، وهم: التدريس Teaching )31%(بيئة البحث العلمى Research Environment ) 31% (جودة البحث العلمي Research Quality) 24%، التأثير المجتمعى Societ )6%) التواجد الدولي %8 (International Outlook

