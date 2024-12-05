"The Light" يفتتح مهرجان برلين السينمائي في نسخته الـ75

اختير فيلم الدراما “The Light” للمخرج توم تيكوير، ليفتتح فعاليات مهرجان برلين السينمائي الدولي في نسخته الـ75، والمقام خلال الفترة من 13 إلى 23 فبراير المقبل.

وقالت تريشيا توتل مديرة المهرجان: “أدركنا بمجرد أن شاهدنا فيلم The Light أننا نريد أن نفتتح به الدورة الخامسة والسبعين من مهرجان برلين السينمائي الدولي. يجد توم تيكوير الجمال والبهجة في عالمنا الممزق والصعب في كثير من الأحيان، ويجسد بسحر جوهر حياتنا الحديثة على الشاشة. إنه لمن دواعي سرورنا الكبير أن نرحب بتوم مرة أخرى في مهرجان برلين السينمائي الدولي”.

تدور أحداث الفيلم في الوقت الحاضر في برلين، ويصور الفيلم عائلة إنجلز الحديثة، التي يبدو أنها لم يعد لديها ما يربطها ببعضها البعض عندما تدخل مدبرة المنزل فرح حياتهم.

ووفق بيان الفيلم، تضع المرأة الغامضة من سوريا عالم إنجلز في اختبار غير متوقع وتسلط الضوء على مشاعر كانت مخفية منذ فترة طويلة. وفي هذه العملية، تسعى إلى تنفيذ خطة خاصة بها من شأنها أن تغير حياة الأسرة بشكل جذري.