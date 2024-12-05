محافظ القاهرة يفتتح مهرجان الجبن المصري بحديقة الحرية

افتتح الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، مهرجان الجبن المصري بحديقة الحرية بالزمالك، والذي يستمر في الفترة من ٥ إلى ٨ ديسمبر الجاري، بحضور المهندسة شيماء الصديق نائب محافظ دمياط، نائبًا عن محافظ دمياط، واللواء إبراهيم عبد الهادي نائب المحافظ للمنطقة الغربية.

والمهرجان يقام تحت رعاية محافظة القاهرة، ويشارك فيه كل من اتحاد الصناعات الغذائية، ومركز البحوث الزراعية، وكلية الزراعة بجامعة الإسكندرية، والغرفة التجارية بدمياط( شعبة الألبان ) ، ورابطة منتجي ومصدري الألبان.

وأكد محافظ القاهرة أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تقدم الدعم الكامل لهذا النوع من المعارض التى تستهدف توفير السلع الغذائية عالية الجودة للمواطنين بأسعار مخفضة ، كما تشجع الصناعة المصرية، وتخلق العديد من فرص العمل، مشيرًا إلى أن المعارض المتنوعة تسهم فى زيادة المعروض، وتخفيض الأسعار.

وأثنى محافظ القاهرة على الإقبال الكبير على شراء منتجات المعرض، كما أثنى على جودة المعروضات التى تقدمها الشركات بالسوق المحلي، حيث أن اغلب هذه المعروضات يتم تصديرها للخارج.

وأكد محافظ القاهرة حرص المحافظة على التعاون مع الجهات المختلفة لتنفيذ توجيهات الدولة بالتوسع في إقامة أسواق اليوم الواحد، لتوفير السلع للمواطنين بأسعار مخفضة، مشيرًا إلى أن الاهتمام بالتنوع في إقامة المعارض لتتضمن معارض للمواد الغذائية و الحرف التراثية والصناعات الوطنية، لدعم المنتجين وفتح أسواق جديدة لمنتجاتهم ،مشيدًا بالتواجد القوى والفعال لمحافظة دمياط والتي تُعد من أشهر المحافظات بصناعة منتجات الألبان والأجبان.

وأكد الدكتور إبراهيم صابر أن المعرض فى نسختيه الأولى والثانية حققتا نجاحًا كبيرًا ، ليتم إطلاق النسخة الثالثة منه اليوم .

ويستهدف المعرض تطوير صناعة الجبن فى مصر ووضعها على المسار الصحيح الهادف إلى جعل الجبن المصري بأنواعه المختلفة واحدًا من أهم المنتجات التى يمكن التوسع في تصديرها .

ويشارك في المهرجان أكثر من ٧٠ عارضًا من كبريات الشركات المصرية المتخصصة فى صناعة الأجبان والحلوى ، كما يضم المهرجان منافذ لبيع منتجات العسل والبيض والتوابل والمخبوزات والحلويات .

ويشهد المهرجان توزيع جوائز عديدة للجماهير من بينها منتجات ألبان طبيعية وجبن، وعسل، وحلوى مصنوعة بالجبن واللبن، وقسائم شراء مجانى من الشركات العارضة .