لاعب كرة قدم يصدم 3 أشخاص بسيارته في أوسيم

اصطدمت سيارة لاعب كرة قدم بأحد الأندية بالدوري الممتاز، وتروسيكل يستقله 3 أشخاص مما تسبب في إصابتهم بدائرة مركز شرطة أوسيم بالجيزة.

تلقى المقدم محمد طبلية رئيس مباحث مركز شرطة أوسيم بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها وقوع حادث تصادم ووجود مصابين بدائرة المركز، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي محل البلاغ وبالفحص تبين اصطدام سيارة ملاكي قيادة لاعب كرة قدم بأحد أندية الدوري الممتاز، وتروسيكل يستقله 3 أشخاص مما تسبب في إصابتهم، جرى نقل المصابين إلي المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

فيما تحفظت القوات على اللاعب وسيارته، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.