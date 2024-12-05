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الخميس 05 ديسمبر 2024
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رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

حماس توافق على المقترح المصري بشأن لجنة الإسناد المجتمعي في غزة

حماس
حماس
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أعلنت حركة حماس الفلسطينية، اليوم الخميس، موافقتها على المقترح المصري بشأن إنشاء لجنة الإسناد المجتمعي لإدارة قطاع غزة بعد الحرب الإسرائيلية على القطاع.
وقالت الحركة، إنها اختتمت لقاءاتها في مصر مع مسؤولين مصريين بشأن تلك التفاهمات، حيث اتفقت الأطراف على تشكيل لجنة الإسناد المجتمعي، بالتعاون بين حركتي فتح وحماس لإدارة القطاع في اليوم التالي للحرب.
واستهدفت الورقة المصرية تحقيق توافق بين حركتي فتح وحماس، بعد انسحاب الجيش الإسرائيلي من القطاع.

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