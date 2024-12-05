ads
الخميس 05 ديسمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

مجلة جامعة سوهاج التربوية تتصدر المجلات التربوية في العالم العربي

رئيس جامعة سوهاج
رئيس جامعة سوهاج
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أعلن الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، حصول المجلة التربوية لكلية التربية بالجامعة علي المرتبة الخامسة فى تخصص العلوم التربوية من إجمالي 127 مجلة على مستوى العربي، وذلك وفق التقرير السنوي التاسع لعام 2024م الذى يصدره معامل التأثير والاستشهادات المرجعية للمجلات العلمية العربية (ARCIF – أرسيف)، لتأتي في صدارة المجلات التربوية فى العالم العربي.

وأكد النعماني علي ان هذه النتائج تعكس حرص الجامعة على الاحتفاظ بمراكز متقدمة في التصنيفات الدولية ومعدلات الاستشهادات المرجعية، معرباً عن سعادته بالإنجاز الجديد والمتميز الذي حققته "المجله التربوية" بتحقيق معايير اعتماد معامل "ارسيف"، و التي تتوافق مع المعايير العالمية، بما يعكس تميز باحثيها في مختلف التخصصات، مؤكداً علي ان الجامعة تحرص على تقديم كافة أوجه الدعم للباحثين في كافة المجالات.

وأضاف الدكتور حسين طه عميد كلية التربية ان المجلة التربوية حصدت المرتبة الثانية عشرة عربياً من مجموع إجمالى المجلات فى معامل أرسيف العام والبالغ عددها (1201) مجلة، مضيفا أن هذا التقرير يؤكد تميز المجلة العلمية والبحثية التي تصدرها  الكلية، وهو ما يعكس قدرات باحثيها، وتمكنهم من الأدوات البحثية .

و جدير بالذكر أن معامل التأثير "أرسيف" يخضع لمجلس الإشراف والتنسيق الذي يتكون من ممثلين لعدّة جهات عربية ودولية، هي: (مكتب اليونسكو الإقليمي للتربية في الدول العربية ببيروت، لجنة الأمم المتحدة لغرب آسيا -الإسكوا- قاعدة بيانات "معرفة")، بالإضافة إلى لجنة علمية من خبراء وأكاديميين ذوي سمعة علمية رائدة من عدة دول عربية.

ARCIF التصنيفات الدولية الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج المجلة العلمية جامعة سوهاج حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج