سامي قمصان: مواجهة أورلاندو بايرتس صعبة وهدفنا العودة بالثلاث نقاط

أكد سامي قمصان، المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على صعوبة مواجهة فريق أورلاندو بعد غدٍ السبت في الجولة الثانية من مباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وقال “قمصان” إن فريق أورلاندو من الفرق القوية، ويسعى لاستغلال إقامة المباراة علي ملعبه ووسط جماهيره في تحقيق نتيجة إيجابية، هذا فضلا عن إقامتها في الثالثة ظهرا وسط أجواء مناخية حارة، وكلها أمور تزيد من صعوبة المباراة.

وأضاف أن لاعبي الأهلي لديهم خبرات كبيرة في هذا الشأن، وسبق لهم اللعب وسط هذه الأجواء، ومن ثم يمتلكون الإرادة اللازمة لمواجهة مثل هذه الأمور.

وقال إن الجهاز الفني، شاهد عده تسجيلات لفريق أورلاندو وتعرف على طريقه اللعب، وأبرز اللاعبين الموجودين بين صفوفه؛ وذلك من أجل وضع الخطة المناسبة لمواجهته، وسوف يتم شرح هذه الأمور خلال المحاضرات الفنية التي سوف يعقدها الجهاز الفني مع اللاعبين.

ووصلت بعثة الأهلي إلى جنوب إفريقيا في الواحدة من صباح اليوم بعد رحلة طيران شاقة استغرقت ما يقرب من عشر ساعات تخللها ترانزيت في العاصمة الكينية نيروبي.