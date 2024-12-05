إكليل المجيء.. تقليد لاتينيّ يجد صداه في كنيسة مشرقيّة

أضاءت كاتدرائيّة مار يوسف الكلدانيّة في عنكاوا العراقيّة أولى شموع اكليل زمن المجيء الميلادي في خلال احتفال بالقدّاس الإلهيّ للأحد الأوّل من زمن البشارة بحسب الطقس الكلدانيّ.

وقال الأب سافيو حندولا راعي الكاتدرائيّة في حديثه إنّ اقتباس هذا التقليد من الطقس اللاتينيّ ليس متعارِضًا مع أصالة طقوس كنيستنا المشرقيّة وليس دخيلًا عليها؛ فالتماهي مع تقليد مفعَم بالصلاة والروحانيّة لا يتنافى مع تقاليدنا وموروثنا الطقسيّ الغنيّ.وأشار حندولا إلى تزامن آحاد إضاءة شموع إكليل المجيء الأربعة، بحسب الطقس اللاتينيّ، مع آحاد زمن البشارة الأربعة بحسب الطقس الكلدانيّ. وأوضح: «يخصِّص طقس كنيستنا المشرقيّة الآحاد الأربعة كالآتي: الأوّل، بشارة زكريا؛ والثاني، بشارة مريم العذراء؛ والثالث، البشارة بميلاد يوحنّا؛ والرابع، بشارة يوسف البتول، وهو عيد كنيستنا.

ثم يأتي الاحتفال بعيد الميلاد المجيد».وشرح حندولا أنّ «نور البشارة يضيء العالم كما نضيء نحن شموع الإكليل». وتابع: «قبل بشارة زكريا صمتت السماء زمنًا طويلًا، وسادت العالم ظلمةٌ. اليوم حين كلّم الله زكريّا أضاءت البشرى ظلام العالم، ومعها نضيء شمعة الأحد الأوّل، ويمكننا تسميتها شمعة الأمل والرجاء الذي ناله زكريّا وأليصابات بعدما كانا يائسَين».

ولاحظ حندولا في خلال زياراته الراعويّة أنّ عائلاتٍ كثيرة من مؤمني رعيّته يزيّنون بيوتهم بإكليل المجيء، رغم أنّ بعضهم لا يعرف المعاني الروحيّة لهذا التقليد كونه ليس من تراثنا المشرقيّ. واستدرك: «ارتأينا في كاتدرائيّة مار يوسف أن نبادر إلى استغلال فرصة رواج شموع الإكليل لتعريف المؤمنين بمعانيها وفوائدها الروحيّة كي يعيشوا الشوق إلى الميلاد».

وزاد: «أسهم أبناؤنا من شبيبة مار يوسف هذا العام في صناعة مجموعة من الأكاليل بأيديهم وزينّوها بالشموع الملوّنة والشرائط الخضر، وفوجئنا بإقبال المؤمنين على اقتنائها ومطالبتهم بمزيد منها».

تشارَك راعي كاتدرائيّة مار يوسف ومؤمنوها الاحتفال بإضاءة أولى شموع الإكليل قبيل الاحتفال بقدّاس أحد بشارة زكريّا، مبتدئين بتلاوة صلاة مصاحبة ترجَمَها حندولا من الإيطاليّة إلى السريانيّة المحكيّة (السورث).وختم حندولا بتأكيد دعوته أبناء رعيّته المؤمنين إلى المبادرة للاجتماع في بيوتهم عقب القدّاس، كلّ أحدٍ من زمن الاستعداد للميلاد، واختيار صلاة يتلونها معًا ثم يضيء ربّ العائلة شمعةً من شموع الإكليل؛ فتعيش العائلة المجتمعة للصلاة جوًّا روحيًّا متميّزًا يضعها في أجواء انتظار مجيء المسيحوفرحة الميلاد.