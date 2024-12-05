مصر تشارك في قمة الشراكة العالمية بشأن الذكاء الاصطناعي 2024

شاركت مصر، ممثلة بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، في فعاليات قمة الشراكة العالمية بشأن الذكاء الاصطناعي 2024، التي عقدت يومي 3 و4 ديسمبر في بلجراد، صربيا.

تنظم القمة بالتعاون مع منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي (OECD)، وتعد هذه الفعالية الأولى بعد إعلان التحالف بين الشراكة العالمية بشأن الذكاء الاصطناعي والمنظمة.

جمعت القمة مسؤولين من الدول الأعضاء وغير الأعضاء، إضافة إلى خبراء الذكاء الاصطناعي، وقادة الصناعة، والباحثين الأكاديميين، وممثلين عن منظمات دولية، بهدف مناقشة التحديات العالمية المتعلقة بتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي ووضع حلول تدعم استخدامه المسؤول لخدمة البشرية.

تناولت القمة عددًا من القضايا الحيوية المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، ومنها دور الحكومات في دعم الابتكار العالمي، تحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال الذكاء الاصطناعي، مستقبل الذكاء الاصطناعي وتأثيره على المجتمع من حيث الفرص والتهديدات،التطبيقات العملية مثل التشخيص الطبي والرعاية الصحية،السيارات ذاتية القيادة،الزراعة ومواجهة تغير المناخ.

أصدرت القمة إعلان وزاري مشترك لتعزيز استخدام الذكاء الاصطناعي الآمن والمسؤول، مع الالتزام بسيادة القانون واحترام حقوق الإنسان والقيم الديمقراطية، لتمكين الاقتصادات والمجتمعات من النمو والازدهار.

تأتي مشاركة مصر في القمة في إطار سعيها لتعزيز مكانتها في مجال الذكاء الاصطناعي على المستوى الدولي. وتركز وزارة الاتصالات على وضع السياسات والأطر التنظيمية مثل الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي والميثاق المصري للذكاء الاصطناعي المسؤول وتنفيذ مبادرات بناء القدرات لتأهيل الشباب بمهارات الذكاء الاصطناعي المطلوبة.

تعمل الشراكة على تحقيق استخدام آمن وموثوق لتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي مع التركيز على الإنسان. تضم الشراكة الآن 44 دولة عضوًا بعد انضمام الدول الأعضاء في OECD، مما يعزز التكامل بين أهداف الشراكة وبرامج المنظمة في هذا المجال.