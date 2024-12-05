الفصائل المسلحة السورية تسيطر على حماة وقوات سوريا وإيران تنسحب

سيطر مقاتلو المعارضة السورية على مدينة حماة، الخميس، بعد هجوم خاطف، مما يمثل انتصارا كبيرا آخر ضد قوات الرئيس بشار الأسد وحلفائها الروس والإيرانيين.



وسيطرت الفصائل المسلحة على مدينة حلب، المدينة الرئيسية في شمال البلاد، الأسبوع الماضي، ومنذ ذلك الحين دفعوا جنوبًا من جيبهم في شمال غرب سوريا .



وأكد الجيش السوري دخول قوات المعارضة إلى مدينة حماة بعد اشتباكات عنيفة، ما دفع وحداته إلى إعادة انتشارها خارج المدينة، بحسب بيان نشرته وسائل إعلام رسمية.



وأضاف الجيش أن قواته "خاضت معارك ضارية لصد وإحباط الهجمات العنيفة والمتتالية التي شنتها الفصائل المسلحة على مدينة حماة"، لكنه أضاف أنه "خلال الساعات القليلة الماضية ومع اشتداد المواجهات بين جنودنا والمجموعات الإرهابية... تمكنت هذه المجموعات من خرق عدد من المحاور في المدينة ودخولها".