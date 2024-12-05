«القومي للمرأة» يعلن جوائز مسابقة "شباب بيغير صورة" بمقر المجلس

عقدت لجنة الإعلام بالمجلس القومي للمرأة، احتفالية للإعلان عن جوائز مسابقة “شباب بيغير صورة”، برئاسة الدكتورة سوزان القليني عضوة المجلس القومي للمرأة ، وبمشاركة وحضور لجان التحكيم من أعضاء لجنة الاعلام بالمجلس: الدكتورة ريهام إمبابي والدكتورة نادية النشار، والدكتورة أسماء عبد الشافي، والدكتورة ناهد سليم، بالإضافة إلي أعضاء لجنة التحكيم من الخارج: الدكتور دينا فاروق أبو زيد، والدكتورة نرمين علي عجوة ، وعمداء الكليات الفائزين بجائزة مسابقة لجنة الإعلام، والطلاب والطالبات الفائزين بالمسابقة.

وذلك في إطار حملة الـ ١٦ يوم مناهضة العنف ضد المرأة، وفي إطار المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان".

افتتحت الدكتورة سوزان القليني الاحتفالية بالتوجه ببرقية شكر وتقدير إلي الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيسة المجلس القومي للمرأة السابقة واهتمامها بأنشطة المجلس، كما وجهت التهنئة للمستشارة أمل عمار لثقة القيادة السياسية بتوليها منصب رئيسة المجلس الحالي وللدكتورة نسرين البغدادي بإختيارها نائبة للرئيسة ، كما توجهت بالشكر إلي كل أعضاء لجنة تحكيم المسابقة وكل أعضاء لجنة الإعلام بالمجلس، كما توجهت بالتحية الي السادة الوكلاء واعضاء هيئة التدريس المشرفين علي الإنتاج الطلابي، ولأمانة المجلس مؤكدة أن شباب وشابات مصر هم مستقبل وأمل مصر وفخرها، وتوجهت بخالص التقدير الي كل الشباب والشابات الحريصين علي بلدهم ، مطالبة أن يستمروا في خدمة الوطن واهداف التنمية .

وخلال تقديمها للحفل اكدت الدكتورة نادية النشار عضوة لجنة الإعلام بالمجلس، ان هذه المسابقة التي انطلقت منذ خمسة أعوام تحت عنوان شباب مصر بيغير الصورة، ليقدم شباب مصر من دارسي الإعلام أفكارهم وابداعاتهم حول قضايا المرأة بما يعزز تفاعلهم مع مجتمعهم ، ورغباتهم في التطوير والتغيير نحو الأفضل، حيث شهدت الاجيال المعاصرة لهذه المرحلة التاريخية عدة متغيرات كبرى، مضيفة ان الشباب والإعلام والتعليم أهم عوامل الحراك في المجتمعات الحديثة والمعاصرة ، ويبدأ التغيير من خلال نشر الأفكار وحث الشباب علي المشاركة في مناهضة العنف ضد المرأة.

وفي ختام الحفل أعلنت الجوائز كالتالي: جوائز العمداء: أ.د. أشرف جلال عميد كلية الاعلام جامعة السويس ، أ.د. اماني فهمي عميدة كلية الاعلام – جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب MSA، و أ.د. آمال الغزاوي عميدة المعهدالكندي العالي لتكنولوجيا اإلعالم الحديث CIC، أ.د. ايناس أبو يوسيف عميدة إعلام– جامعة الأهرام الكندية، أ.د. ثريا بدوي عميدة كلية الإعلام جامعة القاهرة، أ.د. خالد عبد الجواد- عميد الاكاديمية الدولية للهندسة وعلوم اإلعالم IAEM، الاستاذة الدكتورة دينا ابو زيد عميد ة كلية الإعلام جامعة 6 أكتوبر، سامي الشريف عميد كلية الاعلام الجامعة الحديثة للتكنولوجيا والمعلومات MTI، سحر فاروق رئيسة قسم الاعلام كلية الاداب جامعة حلوان،عادل مبروك عميد كلية الاعلام أكاديمية أخبار اليوم، أ.د.محمد النشار عميد كلية اللغة والاعلام الاكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، هبة السمري عميدة كلية الاعلام واللغات التطبيقية جامعة النهضة، هويدا مصطفي عميدة كلية الاعلام جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا MUST. وبمشاركة الاستاذة الدكتورة هناء فاروق وكيلة كلية الاعلام.

وقد تضمنت الجوائز أولا: رسائل الماجستير والدكتوراه وأبحاث الترقية المركز الأول مناصفة بين:

- الدكتورة ندي محمد بكلية الإعلام جامعة القاهرة- وموضوع الرسالة"أثر استراتيجيات التمكين في ضوء رؤية مصر ٠٢٠٣٠علي تمكين المرأة في مجال العمل الصحفي".

- الدكتورة هنادي غريب زينهم قسم الاعلام كلية الآداب جامعة حلوان وموضوع الرسالة "الخطاب الإعلامي النسائي الرقمي عبر اليوتيوب ودوره نحو الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية ٢٠٣٠.

وفي المركز الثاني: الدكتورة دينا طارق عبد الوهاب المعهد الكندي العالي لتكنولوجيا الاعلام الحديث CIC، عن موضوع Paper presented in ANDD conference: “SDGs Unpacked: Ethics, Policies, and Culture” , Qatar , 2024.

والمركز الثالث: الدكتورة مريم عامر كلية الإعلام جامعة اكتوبر للعلوم الحديثة والآداب MSA- " عن موضوع التربية الإعلامية الرقمية والتمثيل النوعي".

وثانيا جوائز الانتاج الصحفي تضمنت:

المركز الأول: مجلة هاميس كلية الاعلام جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، والمركز الثاني مجلة عروستي كلية الإعلام جامعة ٦ أكتوبر، والمركز الثالث مجلة سوبر ماما كلية الإعلام أكاديمية أخبار اليوم.

وثالثا الإنتاج الاذاعي تضمنت:

المركز الأول مناصفة: بودكاست في الكواليس ، والمركز الثاني: بودكاست "بنت النيل"، والمركز الثالث بودكاست "اقتفاء" كلية الاعلام جامعة القاهرة .

رابعا الإنتاج التليفزيوني:

المركز الأول: فيلم سامعينك كلية اللغة والإعلام الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري (مصر الجديدة)، والمركز الثاني: فيلم سليمة المعهد الكندي العالي لتكنولوجيا الاعلام الحديث CIC والمركز الثاني مناصفة: فيلم نيتيت الأكاديمية الدولية للهندسة وعلوم الإعلام IAEMS، والمركز الثالث مناصفة "عائدون ولكن" وفيلم قصير كلية الإعلام جامعة النهضة.

وخامسا: انتاج الحملات الإعلامية:

المركز الأول: حملة "أكيد ست" كلية اعلام جامعة اكتوبر للعلوم الحديثة والآداب، والمركز الثاني مناصفة: حملة "اختيار حياه" كلية الإعلام جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا MUST، والمركز الثاني مناصفة: حملة مسار كلية الإعلام جامعة الأهرام الكندية، والمركز الثالث: حملة غارمات مصر كلية الإعلام- الجامعة الحديثة للتكنولوجيا.

وقد انتهت الاحتفالية بدعوة من الدكتورة سوزان القليني للحضور بالمشاركة بالانتاج الاعلامي لبداية جديدة لمصر والانسان المصري.