البابا تواضروس الثاني يستقبل سفير مصر في الفلبين

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني في المقر البابوي بالقاهرة، اليوم الخميس، السفير نادر زكي، سفير مصر لدى الفلبين، يرافقه الدكتور إبراهيم أمين، المستشار القانوني للسفارة.

تحدث السفير، خلال اللقاء، عن خدمته السابقة في عدة دول حول العالم وأشاد بالدور الملموس للكنيسة القبطية في تلك الدول. كما أعرب عن تطلعه للتعرف على الكنيسة القبطية وخدمتها في الفلبين.

ومن جانبه، أشار قداسة البابا إلى اهتمام الكنيسة القبطية في الخارج بخدمة المجتمعات التي تتواجد فيها، وتقديم الخدمات باسم مصر، مشيرًا إلى وجود أب أسقف للكنيسة القبطية هناك وهو نيافة الأنبا رويس.

كما أوضح السفير اهتمامه بتوفير مكان مناسب لإنشاء كنيسة قبطية في الفلبين، إلى جانب التركيز على ملف الترويج للسياحة إلى مصر، بما في ذلك السياحة الدينية. وأشار إلى تميز الفلبين في مجال التمريض، مؤكدًا سعيه لنقل هذه الخبرات للاستفادة بها في مصر.

وأكد قداسة البابا أهمية السياحة الدينية، مشيرًا إلى تميز مصر بمسار العائلة المقدسة كإحدى الوجهات الفريدة في للسائحين.