رسموا أغلفة كتبه.. الأطفال يشاركون بإبداعاتهم فى حفل تأبين يعقوب الشارونى "صور"

شارك أبناء المركز القومي لثقافة الطفل، من خريجي الكورسات الفنية، فى حفل تأبين الكاتب الكبير يعقوب الشاروني، رائد أدب الطفل فى مصر والوطن العربي، والذى أقامه المركز صباح اليوم الخميس، حيث قاموا برسم أغلفة كتب الكاتب يعقوب الشارونى، بإشراف من الفنانة حنان المفتي.

وكان قد رحل الكاتب الكبير يعقوب الشاروني عن عالمنا 23 من فبراير 2023 بعد صراع مع المرض عن عمر ناهز الـ92 عامًا.

يُعد الكاتب الراحل يعقوب الشارونى، أحد رواد أدب الطفل في مصر والعالم العربي، حصل على العديد من الجوائز المحلية والدولية، وبلغ عدد الكتب التي كتبها للأطفال ونشرها أكثر من 400 كتاب، كما خاض رحلة التحول من رجل قانون إلى مسئول عن تشكيل وعي النشء، واختارته اللجنة العليا لمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دروته الـ55، شخصية معرض كتاب الطفل.