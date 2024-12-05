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الخميس 05 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة البرلمان

وزير الشؤون النيابية يلتقي نائب المفوض السامي لحقوق الإنسان في جنيف

وزير الشئون النيابية
وزير الشئون النيابية ونائب المفوض السامي لحقوق الإنسان
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التقى المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، على هامش زيارته إلى جنيف، ندى الناشف، نائب المفوض السامي لحقوق الإنسان.

تناول اللقاء التعاون القائم بين مصر والمفوضية السامية لحقوق الإنسان، والتقدم المحرز في إطار "برنامج التعاون الفني وبناء القدرات" بين الجانبين.

كما تناول اللقاء عرضا للتطورات التشريعية الأخيرة ذات الصلة بالموافقة على مشروع القانون الوطني لتنظيم اللجوء والنقاشات الجارية حول قانون الإجراءات الجنائية الجديد، إلى جانب الجهود الجارية لتنفيذ عدد من الاستحقاقات الهامة في مجال حقوق الإنسان، والتي يأتي على رأسها إصدار التقارير الخاصة بتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والتزام مصر بالتفاعل مع اللجان الأممية التعاقدية، وذلك من خلال اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، والتحضيرات الجارية للإعداد لجلسة الاستعراض الدوري الشامل لمصر في يناير 2025.

المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية نائب المفوض السامي لحقوق الإنسان ندى الناشف جنيف