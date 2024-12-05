بمناسبة اليوم العالمي للتطوع.. وزير الشباب: العمل التطوّعي يشكل قيمة إنسانية نبيلة

أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، أن الاحتفاء باليوم العالمي للتطوع الذي يصادف الخامس من شهر ديسمبر من كل عام، يعد دافعاً لتعزيز العمل التطوعي، وفرصة لتسليط الضوء على نشر ثقافة التطوع ودعم جهود المتطوعين وزيادة الوعي بأهمية خدمة المجتمع لتحقيق الأهداف التنموية المختلفة.

أشار وزير الشباب والرياضة، إلى أن العمل التطوّعي يشكل قيمة إنسانية نبيلة، ويعدّ رافداً مهماً لتحقيق التنمية الشاملة للمجتمعات، ويعزّز مكارم الأخلاق لدى الأفراد بإسهامهم الفاعل وعطائهم اللامحدود، مؤكداً أن مفهوم التطوّع، لم يعد مرتبطاً فقط بالعمل الخيري وتقديم المساعدات، بل اتسعت قاعدته ليشمل كل احتياجات المجتمع، وتولي الدولة المصرية وقيادتها السياسية أهمية هذا المجال الإنساني، فسخرت له كافة الإمكانات لتنظيمه، وتعزيز ثقافته، وقد احتل العمل التطوّعي جانباً كبيراً من حياة معظم الشباب المصري، وأضحى يمثل منهج حياة لهم، وتمثل ذلك جلياً من خلال عطاءاتهم وإسهاماتهم المجتمعية في مختلف الظروف والمناسبات».

وأضاف وزير الشباب:"ما يثلج الصدر ويُشعر بالفخر، تلك الإسهامات التي وجدناها في مؤسساتنا الحكومية والخاصة بشكل عام، والمؤسسات التعليمية بمختلف مراحلها بشكل خاص، ودورها في دعم وتشجيع منتسبيها للانخراط في العمل التطوّعي والحث عليه، أبارك لكم جهودكم التطوّعية، وأبارك لأنفسنا وعيكم وثقافتكم وإدراككم لدور العمل التطوّعي في النهوض بدولتكم".

وشدد “صبحي”، على سعي وزارة الشباب والرياضة، لنشر ثقافة التطوع بين النشء والشباب؛ اعترافا بأهمية التطوع على مختلف الأصعدة، مشيرا إلى أن التطوع يحقق التنمية للوطن، ويسهم في تكوين الشخصية الإيجابية للشباب، ويعمل على تعميق قيم الولاء والانتماء لدى الشباب.