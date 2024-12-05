"فن كتابة القصة" لقاء أدبي بقصور ثقافة بورسعيد

عقدت مكتبة طفل القوات المسلحة ببورسعيد، لقاء أدبيا بعنوان "فن كتابة القصة"، في سياق أجندة فعاليات الهيئة العامة لقصور الثقافة بإشراف الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة.

أقيم اللقاء بحضور طلاب مدرسة الغرفة التجارية الابتدائية، واستهلته الأديبة منى الجبريني، بحديث حول أسس كتابة القصة موضحة أن عملية الكتابة تبدأ بفكرة، نتيجة لمشاعر الشخص والمواقف التي يتعرض من حزن وفرح، يتبع ذلك تحديد كل من المكان والزمان، والشخصيات مع كتابة مشاهد

الصراع والحبكة الرئيسية والفرعية لإضفاء المزيد من التشويق إلى الأحداث.

وأشارت "الجبريني" خلال اللقاء إلى ضرورة الاستعانة بمبدأ: "ابتعد، تنفَّس، راجِع"، عقب الانتهاء من كتابة المسودة الأولى، وذلك بهدف المراجعة بشكل أفضل، وتقديم قصة مميزة لها هدف ورسالة.

واختتمت فعاليات اللقاء المقام بإشراف إقليم القناة وسيناء الثقافي، برئاسة أمل عبد الله، وإدارة د. شعيب خلف، وفرع ثقافة بورسعيد، بمناقشة عدة نماذج من كتابات الطلاب منها: يوم سعيد، رحلة مع المدرسة، وقطعة حلوى، وغيرها من العناوين الشيقة، تلاها توزيع جوائز عينية على المتميزين.

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