ڤودافون مصر ترسخ مكانتها في السوق المصري بإطلاق الشريحة الإلكترونية (eSIM)

أعلنت ڤودافون مصر، إطلاق الشريحة الإلكترونية “eSIM” بعد موافقة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، بهدف توفير تجربة اتصال أكثر تطورًا، مرونة، وراحة لعملائها.

يأتي ذلك في إطار التزام ڤودافون مصر بتقديم أحدث التقنيات وأعلى معايير الجودة، مما يعزز دورها الريادي في السوق المصري ويقدم تجربة استثنائية ومتكاملة للعملاء.

تُعد شريحة eSIM من التقنيات الحديثة التي تقدم مزايا عديدة للمستخدمين، فهي شريحة مدمجة داخل الأجهزة مثل الهواتف الذكية، الأجهزة اللوحية، وأجهزة الكمبيوتر المحمولة.

تتميز بسهولة الإعداد، الاستخدام البسيط، والاعتماد الكامل على التكنولوجيا الرقمية، مما يجعلها حلاً صديقًا للبيئة عبر تقليل الحاجة لاستخدام الشرائح البلاستيكية التقليدية. بالإضافة إلى ذلك، تمنح الشريحة الإلكترونية مرونة أكبر للعملاء، حيث يمكنهم تفعيل خدمات الاتصال بسهولة وإدارة حساباتهم بشكل أسرع ودون الحاجة لتغيير الشريحة اليدوية.

قال كريم عيد، نائب رئيس الشركة للقطاع التجاري: “يأتي إطلاق شريحة eSIM الجديدة تأكيدًا على التزامنا المستمر بمواكبة التطورات التكنولوجية، وتقديم أحدث الابتكارات لعملائنا في مصر، وسعينا الدائم لتقديم حلول متطورة تسهم في تعزيز وتسريع التحول الرقمي في السوق المحلي، بما يضمن تجربة اتصال متميزة تلبي تطلعات عملائنا وتوفر لهم أقصى درجات الراحة والمرونة.”

وأضاف عيد، “منذ بداية رحلتنا في السوق المصري، تضع استراتيجية ڤودافون مصر العميل على رأس أولوياتها، خاصة أن ڤودافون أصبحت جزءًا أساسيًا في جميع جوانب حياة عملائها. لذلك، يمثل إطلاق تقنية eSIM خطوة هامة لتعزيز مكانتنا كشريك رقمي استراتيجي لعملائنا، ويتيح لنا تقديم حلول تقنية متطورة لهم من أجل الوصول إلى مستقبل اتصالات أكثر تطورًا وابتكارًا.”

شريحة eSIM متوفرة للعملاء في جميع الفروع، سواء لاستبدال الشريحة الحالية أو لشراء خط جديد. physical SIM أو عند شراء خط جديد من فروع فودافون أو عبر الـ eShop لخطوط RED.

كما يمكن للعميل استخدام كل من physical SIM و eSIM على نفس الهاتف. الشريحة الإلكترونية eSIM سهلة التفعيل، حيث سيتم إرسال رمز QR من ڤودافون بمجرد طلب الشريحة. وهي متوافقة مع مجموعة واسعة من الأجهزة الذكية التي تدعم هذه التقنية، بما في ذلك جميع إصدارات iPhone XS وما فوقها من Apple، بالإضافة إلى أجهزة Google و Samsung و أوبو فايند X5.