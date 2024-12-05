بالصور.. زراعة أشجار الزينة بمدينة الشمس بالأقصر استجابة لمطالب المواطنين

صرح أحمد أبو عيش رئيس مركز ومدينة الزينية شمال الأقصر، اليوم الخميس، أنه تم تنفيذ أعمال تسوية وتمهيد للمنطقة المحيطة بمساكن مدينة الشمس بالمدامود بحري، وذلك استعدادا لزراعتها بأشجار الزينة استجابة لمطالب المواطنين من سكان مدينة الشمس، في ضوء توجيهات المهندس عبد المطلب عماره محافظ الأقصر، باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة نحو رفع كفاءة منظومة النظافة وتوسعة وتمهيد الطرق

وأضاف أبو عيش، أنه تم تنفيذ أعمال قص وتهذيب الأشجار بمدخل قرية الزينية بحري، ومدخل قرية الصعايدة من الناحية الغربية للقرية وتحديداً بمنطقة الجزيرة، وذلك لسهولة الرؤية وتجنبا لوقوع حوادث وحفاظاً على أرواح المواطنين والممتلكات الخاصة والعامة من مخاطر الحوادث.

رفع 170 طن مخلفات وتراكمات بقرية الزينية بحري

وفي إطار أعمال حملات النظافة على مستوى مدينة الزينية، أشار رئيس المدينة إلى أنه تم رفع حوالي 170 طن تقريباً من التراكمات الترابية والمخلفات الصلبة من مدخل الزينية بحري حتى حدود قرية الصعايدة و أيضا بقرى العشي والمدامود بحري والمدامود قبلي، مضيفاً أنه تمت أعمال تسوية وتمهيد مدخل طريق الجزيرة بقرية الزينية بحري بداية من نجع الإدريسي حتي نهاية حدود الزينية بحري، مضيفاً أنه الانتهاء من أعمال تركيب كشافات الإنارة بالطريق السريع مصر - أسوان الزراعي.

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