بالصور.. محافظ الأقصر يبحث خطط تطوير المناطق الأثرية ومستجدات أعمال الترميم

بحث المهندس عبد المطلب عماره محافظ الأقصر، مع الدكتور عبد الغفار وجدي مدير عام الأثار المصرية واليونانية والرومانية بالأقصر، خطط تطوير المناطق الأثرية والسياحية بالمحافظة، في إطار التعاون بين المحافظة ووزارة السياحة والآثار، بحضور الدكتور هشام أبو زيد نائب المحافظ، وعماد عامر مسؤول العلاقات العامة بأثار الأقصر.

ناقش عمارة، خلال اللقاء الذي عقد بديوان عام محافظة الأقصر، آخر المستجدات في أعمال تطوير المناطق الأثرية بالبريين الغربي والشرقي، بالإضافة إلى مستحدثات أعمال الترميم وأعمال البعثات الاجنبية العاملة في المناطق الأثرية بالأقصر، وما تم الوصول اليه من الإكتشافات الأثرية، كما تطرق اللقاء إلى بحث سبل الإستفادة من الفاعليات الأثرية والسياحية والإعداد الجيد لفاعلية تعامد الشمس علي مجمع معابد الكرنك الشهر الجاري.

ووجه المحافظ بحسن استغلال المناطق الأثرية في المدامود والطود وأرمنت، مشيداً بجهود وزارة السياحة والأثار في تطوير المناطق الأثرية وتركيب البوابات الاليكترونية وتحديث نظام التذاكر والدفع الاليكتروني.

وأكد محافظ الأقصر، ضرورة تنفيذ توجيهات رئيس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي خلال زيارته الأخيرة للأقصر، والتي وجه خلالها بتطوير مدينة إسنا واستعادة الوجه الحضاري للمنطقة المحيطة بالمعبد، مشيراً إلى الاهتمام الذي توليه الدولة بالحفاظ علي التراث الحضاري والتاريخي، والإستفادة منه في جذب السائحين والتسويق والترويج لمعالم المحافظة الأثرية والسياحية.

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