ads
الخميس 05 ديسمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

تليفزيون البوابة

«الحريفة 2» يتصدر شباك التذاكر ويحصد 3.4 مليون جنيه فى أول أيام عرضه

«الحريفة 2» يتصدر
«الحريفة 2» يتصدر شباك التذاكر
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

حقق فيلم «الحريفة 2» نجاحًا كبيرًا منذ أول أيام عرضه في دور السينما المصرية وتصدر شباك التذاكر بإيرادات تصل إلى 3 ملايين و401 ألف جنيه.
" الحريفة 2 " تحت اسم "الريمونتادا" من بطولة نور النبوي، كزبرة، أحمد غزي، عبد الرحمن محمد، سليم الترك، خالد الذهبي، ومن تأليف إياد صالح وإخراج كريم سعد
تدور أحداث الفيلم في إطار درامي مشوق يجمع بين الرياضة والصراعات الاجتماعية

احمد غزي التذاكر الحريفة 2 الريمونتادا السينما المصرية إيرادات دور السينما