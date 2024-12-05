«الحريفة 2» يتصدر شباك التذاكر ويحصد 3.4 مليون جنيه فى أول أيام عرضه

حقق فيلم «الحريفة 2» نجاحًا كبيرًا منذ أول أيام عرضه في دور السينما المصرية وتصدر شباك التذاكر بإيرادات تصل إلى 3 ملايين و401 ألف جنيه.

" الحريفة 2 " تحت اسم "الريمونتادا" من بطولة نور النبوي، كزبرة، أحمد غزي، عبد الرحمن محمد، سليم الترك، خالد الذهبي، ومن تأليف إياد صالح وإخراج كريم سعد

تدور أحداث الفيلم في إطار درامي مشوق يجمع بين الرياضة والصراعات الاجتماعية