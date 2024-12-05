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الخميس 05 ديسمبر 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

وزير العمل يلتقي وفدًا من غرفة التجارة والصناعة الفرنسية

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
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التقى وزير العمل محمد جبران، اليوم الخميس، بمكتبه بالعاصمة الإدارية الجديدة، رئيس غرفة التجارة والصناعة الفرنسية عماد السنباطي، بحضور عضو مجلس الشيوخ النائب هاني نعمة الله، ومي عمر مسوؤلة اللجان بـ"الغرفة التجارية"، وذلك لبحث أوجه التعاون خلال الفترة المُقبلة في مجالات التدريب الفني من أجل التشغيل، لمواكبة المُتغيرات التي تواجه سوق العمل في الداخل والخارج واحتياجاته، وفتح أسواق عمل جديدة أمام العمالة المصرية المُدربة.

وأكدوا على العلاقات المتينة بين مصر وفرنسا، في كافة المجالات، والجهود المبذولة  من القيادة السياسية في البلدين لتعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية المشتركة، خاصة وأن فرنسا تُعد واحدة من أبرز البلدان المُستثمرة في مصر في مختلف القطاعات، إذ بلغت الاستثمارات الفرنسية في مصر نحو 7.2 مليار دولار أمريكي من خلال 940 شركة فرنسية في مصر في مجالات البنية التحتية والبنوك والتأمين والطاقة، والنقل والاتصالات وغيرها.

وتلعب دورًا كبيرة في توفير فرص العمل، حيث أكد الوزير جبران جاهزية "الوزارة" على توفير العمالة المطلوبة، والمؤهلة للعمل في تلك "الشركات".

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