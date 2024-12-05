وكيل أول "تعليم الجيزة": تطبيق رؤية مصر 2030 في مدارس إدارة الدقي

قام سعيد عطية، وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالجيزة، بجولة ميدانية شملت عددًا من مدارس إدارة الدقي التعليمية، رافقه فى الجولة محمد حفني مدير إدارة المتابعة بالمديرية حيث أصدر توجيهات صارمة.

وأشاد “عطية” بالجهود المبذولة في بعض المدارس، مع اتخاذ إجراءات لضمان تحسين الأداء في أخرى ، في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، التي تنبثق من رؤية مصر 2030 الرامية إلى بناء نظام تعليمي يواكب التحديات ويؤسس لجيل قادر على تحقيق التنمية المستدامة، وبتوجيهات معالي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ومعالي المهندس محافظ الجيزة.

مدرسة الأورمان الثانوية بنات

أثنى وكيل أول الوزارة خلال جولته بمدرسة الأورمان الثانوية بنات، على انضباط المدرسة وتفاني العاملين بها.

ووجه بتكريم نجوى مصطفى خلوصي، مدير المدرسة، تقديرًا لالتزامها وتفانيها في تحقيق بيئة تعليمية مثالية. وأكد أن الانضباط هو أساس النجاح، وتكريم المتميزين هو جزء من رؤيتنا لتحفيز جميع العاملين في القطاع التعليمي.

مدرسة الشهيد أحمد أبو الدهب الرسمية لغات

وأثنى “عطية” خلال جولته بمدرسة الشهيد أحمد أبو الدهب الرسمية لغات، على انتظام العمل بالمدرسة وأوصى بالاستمرار في، الحفاظ على بيئة تعليمية نظيفة وجاذبة، متابعة دقيقة للتقييمات الأسبوعية وسجل القرائية رقم 26، وتفعيل الأنشطة لجذب الطلاب للحضور بانتظام.

مدرسة الشهيد أحمد أبو الدهب الإعدادية بنين

وفي مدرسة الشهيد أحمد أبو الدهب الإعدادية بنين، تم تحويل سامي محمد عبد الرؤوف، معلم اللغة العربية، إلى الشئون القانونية بسبب الإهمال في تفعيل سجل القرائية رقم 26 والخطة العلاجية للطلاب الضعاف.

مدرسة الشهيد العميد عامر عبد المقصود الابتدائية

كما وجه وكيل أول الوزارة خلال جولته في مدرسة الشهيد العميد عامر عبد المقصود الابتدائية، بتفعيل دفتر الاحتياطي لضمان عدم وجود أي فصل دون معلم، متابعة سجل القرائية رقم 26 وتحفيز الطلاب عبر الأنشطة المدرسية لجذبهم إلى المدرسة.

مدرسة أحمد محمود مصطفى الرسمية لغات

ووجه وكيل أول الوزارة أيضًا بتشكيل لجنة من: المتابعة، التوجيه الفني، والتوجيه المالي لمراجعة التقييمات والخطط العلاجية وسجل القرائية رقم 26 متابعة دقيقة للجمعية التعاونية وإعداد التقارير اللازمة لضمان سلامة الإجراءات بمدرسة أحمد محمود مصطفى الرسمية لغات.

رسالة من وكيل أول الوزارة:

أكد سعيد عطية أن هذه الجولات تأتي في إطار تحقيق رؤية مصر 2030 التي تضع التعليم في قلب التنمية المستدامة، مشددًا على أن: "المدرسة هي نواة بناء المستقبل، وتحقيق الانضباط والجودة في الأداء هو مسؤولية كل فرد يعمل في هذا القطاع. تعليمنا اليوم هو مستقبل وطننا غدًا، ولن نتوانى عن محاسبة المقصرين ودعم المتميزين لضمان تحقيق أهدافنا الوطني ".