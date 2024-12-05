بحضور حسن حمدي.. تفاصيل زيارة هاني أبو ريدة للخطيب في الأهلي

استقبل محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، بمقر الجزيرة، ظهر اليوم الخميس، المهندس هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم في دورته الجديدة.

وجاءت زيارة أبو ريدة الودية للاطمئنان علي الحالة الصحية لمحمود الخطيب رئيس الأهلي، الذي تعرض لوعكة صحية خلال الفترة الماضية.

كما تواجد في الزيارة حسن حمدي رئيس النادي الأهلي الاسبق.

أثناء الجلسة تطرق الحوار إلى خطة أبوريدة ومجلسه الجديد لتطوير الكرة المصرية وعلاج السلبيات التي طفت على السطح خلال السنوات الماضية، وفي مقدمتها نتائج المنتخبات الوطنية، والتعاون مع الأندية بهذا الخصوص، وأزمة التحكيم المستمرة، وبطء الأداء في اتخاذ القرار خاصة بالنسبة للجان الفاعلة في الاتحاد ، وتطوير اللوائح .

كما تطرق الحوار إلى ملفات عديدة أخرى منها ظاهرة "تسنين" الناشئين، والملف الطبي لحماية أرواح اللاعبين.