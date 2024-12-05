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الخميس 05 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

وزير الخارجية والهجرة يجرى اتصالا هاتفيا مع نظيره الإريتري

وزير الخارجية يجرى
وزير الخارجية يجرى اتصالاً هاتفياً مع نظيره الإريتري
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أجرى د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، اليوم الخميس، اتصالاً هاتفياً مع عثمان صالح وزير خارجية اريتريا.

تناول الاتصال العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين، والحرص المتبادل لتطويرها في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية، والبناء على الزيارة التاريخية التي اجراها  رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي إلى اريتريا ولقاءه مع الرئيس الإريتري "أسياس أفورقى" يوم ١٠ أكتوبر، وهي الزيارة التي نتج عنها تدشين مرحلة جديدة من التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين. 

وأكد الوزيران على تطلعهما لعقد المشاورات السياسية المقبلة بين البلدين، ومواصلة التنسيق الثلاثي بين مصر واريتريا والصومال وعقد الاجتماعات التنسيقية بين وزراء خارجية الدول الثلاث.

 ويأتي الاتصال فى إطار متابعة تنفيذ توجيهات الرئيسين بمواصلة التنسيق لدعم العلاقات الثنائية والتشاور بشأن القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.  

وقد تطرق الوزيران إلى عدد من القضايا الإقليمية التي تهم البلدين بما في ذلك دعم الأمن والاستقرار في منطقة القرن الأفريقي وتعزيز التعاون المشترك، حيث تم إعادة التأكيد على أهمية احترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه.

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