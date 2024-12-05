استمرار تنفيذ أعمال رصف طريق الحسينية صان الحجر

طالب المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالمتابعة المستمرة والدورية للمشروعات الخدمية الجارى تنفيذها بنطاق المحافظة وإزالة المعوقات التي تقف أمام تنفيذ الاعمال لتحقيق أعلى معدلات من الإنجاز لسرعة دخولها الخدمة.

وقام المهندس محمد العوضي رئيس مركز ومدينة الحسينية بالمتابعة الميدانية للإطمئنان على نسب تنفيذ أعمال رصف طريق الحسينية / صان الحجر بتكلفة إجمالية 80 مليون جنيه، والتي تتم علي ثلاث مراحل بأطوال 15 كيلو متر تقريبا.

ولفت إلى أن الوصلة الأولي من سعود حتى المغربي والوصلة الثانية من المغربي حتى العزبة البيضاء والوصلة الثالثة من العزبة البيضاء حتى مدخل بوابة صان الحجر القبلية وتم الانتهاء من 4.5 كم من العزبة البيضاء حتى مدخل بوابة مدينة صان الحجر القبلية وجاري العمل في فرد السن وتشغيله في هذه الوصلة عبارة عن الطبقة الاسفلتية الثانية من ملف السواح حتي الفولي الصغيرة.