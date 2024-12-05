وزير الشباب يشارك في اجتماعات المكتب التأسيسي لمكافحة المنشطات

شارك الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، في اجتماعات المكتب التأسيسي للوكالة الدولية لمكافحة المنشطات (WADA)، كعضو مجلس إدارة بالوكالة الدولية، بحضور ويتولد بانكا رئيس الوكالة الدولية، والأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة السعودي، وأعضاء مجلس إدارة الوكالة، والتي تُعقد علي مدار يومي 4 إلى 5 ديسمبر الجاري بالعاصمة السعودية الرياض.

وخلال الاجتماع تم مناقشة مستجدات السياسات والتوجهات الدولية لمكافحة المنشطات، وتطوير آليات تطبيق القوانين؛ لضمان الالتزام بأعلى معايير النزاهة الرياضية بحضور أبرز القيادات الرياضية والخبراء الدوليين.

وخلال مداخلته في الاجتماع، قال وزير الشباب والرياضة: "يشرفني أن أشارك في هذه المناقشة بشأن قضية السباحين الصينيين التي كانت مطروحة على الساحة العامة لفترة طويلة، وأشكركم أيضا على التفاصيل والمستجدات التي تم طرحها اليوم، والتي تؤكد على تعقيد وديناميكية هذه القضية".

وأضاف وزير الشباب: "بصفتي ممثلا عن المنطقة الإفريقية، أود التأكيد أننا نرى أن الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات (وادا) اتبعت الإجراءات الصحيحة للتعامل مع هذه القضية، وذلك بتعيين إيريك كوتييه لإجراء تحقيق مستقل في المسألة بعد وقت قصير من ظهورها، وبصفتنا أعضاء بمجلس إدارة الوادا، إطلعنا على التقرير الصادر من قبل كوتييه كاملا، وكذلك تلقينا تحديثات مستمرة حول النتائج والخطوات المستقبلية التي أقرتها اللجنة التنفيذية، بما في ذلك تشكيل مجموعة عمل للنظر بشكل خاص في التوصيات الصادرة عن التقرير".

وأوضح قائلا: "من جهتنا كممثلى المنطقة الأفريقية، أود التأكيد إننا ندعم خارطة الطريق المقترحة بشكل كامل، وذلك إيماناً منا بحتمية إتخاذ إجراءات صارمة في حال ثبوت أي تصرفات غير لائقة من قبل أي من الأطراف المعنية، بما في ذلك العاملين داخل الوكالة، وتبدو خارطة الطريق، كما قدمتها مجموعة العمل واضحة وعملية والأهم من ذلك، فهي تظهر درجة كبيرة من الشفافية في كيفية تعامل الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات مع هذه القضية، لذلك، سنواصل القيام بواجبنا في دعم مجهودات مجموعة العمل، وإن منطقتنا أيضا قلقة للغاية بشأن التغطية الإعلامية السلبية التي تحيط بهذه القضية".

ويبلغ عدد أعضاء المكتب التأسيسي 42 عضوا منهم 21 على مستوى وزراء، يمثلون حكومات الدول و21 على مستوى أعضاء لجان أولمبية دولية ورؤساء اتحادات دولية يمثلون الحركة الأولمبية.

يذكر أن مصر استضافت اجتماعات مجلس الإدارة والمكتب التنفيذى للوكالة الدولية لمكافحة المنشطات «الوادا» مايو 2022.