رئيس «التأمين الصحى» يتفقد مستشفى المنصورة للوقوف على مستوى الخدمات الطبية المقدمة

قام الدكتور أحمد مصطفى، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي، بزيارة ميدانية لمستشفى المنصورة، التابعة لفرع شمال شرق الدلتا، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، في إطار تكثيف الزيارات الميدانية للمستشفيات والمنشآت الصحية، بهدف تحسين مستوى الخدمات الطبية.

وأكد الدكتور أحمد مصطفى، أن الزيارة تهدف إلى متابعة أعمال التطوير المستمرة، والوقوف على مستوى الخدمات الطبية المقدمة، بالإضافة إلى معالجة أي تحديات قد تواجه المستشفى، بما يسهم في رفع كفاءتها وتطويرها لتلبية احتياجات المرضى بالشكل الأمثل.

وخلال الزيارة، قام الدكتور أحمد مصطفى بتفقد عدة أقسام حيوية بالمستشفى مثل أقسام عناية الباطنة، الأطفال، الحضانات، عناية القلب، العمليات، والاستقبال، مؤكداً ضرورة التوسع في الخدمات الصحية المقدمة للمرضى، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان تقديم خدمات الرعاية الصحية بأعلى جودة.

تعد مستشفى المنصورة من المنشآت الصحية الهامة ، حيث تضم 156 سريراً، من بينها 26 سرير عناية مركزة، و6 أسرة عناية قلب، و10 أسرة لأورام، بالإضافة إلى 7 حضانات، و15 جهاز غسيل كلوي، و7 غرف عمليات.

كما تشمل المستشفى عدداً من الأقسام المتخصصة مثل قسم الاستقبال، العناية العامة، باطنة اليوم الواحد، جراحة الأطفال، الأنف والأذن، العظام، الجراحة العامة، جراحة الأورام، النساء والتوليد، أطفال اليوم الواحد، المسالك، عناية القلب، وحدة الغسيل الكلوي، مناظير الجهاز الهضمي، الأشعة المقطعية والعادية، العلاج الطبيعي، والمعمل.

رافق رئيس الهيئة خلال الزيارة الدكتور أحمد جمال، رئيس الإدارة المركزية للإدارة الاستراتيجية، وبحضور الدكتور عمرو مصطفى، مدير فرع شمال شرق الدلتا.

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