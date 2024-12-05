إياتا: 7.1% ارتفاعًا في الطلب على السفر الجوي خلال أكتوبر الماضي

كشف الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا) عن بيانات شهر أكتوبر 2024 لقطاع السفر الجوي العالمي، حيث ارتفع إجمالي الطلب على السفر (ويُقاس بإيرادات الركاب لكل كيلومتر) بنسبة 7.1% مقارنة بشهر أكتوبر 2023. كما ارتفعت السعة الإجمالية (التي تُقاس بالمقاعد المتاحة لكل كيلومتر)، بنسبة 6.1% على أساس سنوي، وبلغ عامل الحمولة 83.9% بزيادة قدرها 0.8 نقطة مئوية عن أكتوبر 2023.

كما ارتفع الطلب الدولي على السفر بنسبة 9.5% مقارنة بأكتوبر 2023، وزادت السعة بنسبة 8.6% على أساس سنوي، ووصل عامل الحمولة إلى 83.5% (+0.6 نقطة مئوية).

وارتفع الطلب المحلي على السفر بنسبة 3.5% مقارنة بشهر أكتوبر 2023، وزادت السعة بنسبة 2.0% على أساس سنوي، وبلغ عامل الحمولة 84.5% (+1.2 نقطة مئوية).

وقال ويلي والش، المدير العام للاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا): "يعتبر استمرار نمو الطلب خبرا جيدا، لكن الأهم هو التحسن المستمر في عوامل الحمولة، حيث تُظهر هذه المؤشرات كفاءة القطاع في نقل المسافرين، بعدما ارتفع متوسط عوامل الحمولة من حوالي 67% في تسعينيات القرن الماضي إلى أكثر من 83% اليوم.

وأوضح أنه على صانعي السياسات الذين يسعون لفرض ضرائب على المسافرين لتقليل الانبعاثات، أن يأخذوا بعين الاعتبار أن الطائرات ستظل تحلق، حتى لو كان بها عدد أقل من الركاب بسبب ارتفاع التكاليف، الأمر الذي يُضعف التقدم الذي أحرزناه على مدار العقود الماضية".

أسواق السفر الجوي العالمية

سجلت جميع المناطق نموا في أسواق الركاب الدولية في أكتوبر 2024 مقارنة بأكتوبر 2023، وسجلت شركات الطيران في آسيا والمحيط الهادئ زيادة بنسبة 17.5% في الطلب على أساس سنوي، مع ارتفاع السعة بنسبة 17.2%. وبلغ عامل الحمولة 82.9% (+0.3 نقطة مئوية مقارنة بأكتوبر 2023).

وسجلت شركات الطيران الأوروبية حققت زيادة بنسبة 8.7% في الطلب على أساس سنوي، وزيادة في السعة بنسبة 7.3%، ووصل عامل الحمولة إلى 85.7% (+1.1 نقطة مئوية مقارنة بأكتوبر 2023).

كما حققت شركات الطيران في الشرق الأوسط زيادة بنسبة 2.2% في الطلب على أساس سنوي، وارتفاعاً في السعة بنسبة 2.5%، وبلغ عامل الحمولة 80.2% (-0.2 نقطة مئوية مقارنة بأكتوبر 2023).

وسجلت شركات الطيران في أمريكا الشمالية زيادة بنسبة 3.2% في الطلب على أساس سنوي، مع نمو السعة بنسبة 2.9%. بلغ عامل الحمولة 84.2% (+0.3 نقطة مئوية مقارنة بأكتوبر 2023).

فيما حققت شركات الطيران في أمريكا اللاتينية حققت نمواً بنسبة 10.9% في الطلب على أساس سنوي، وارتفاعاً في السعة بنسبة 11.6%. وصل عامل الحمولة إلى 85.3% (-0.6 نقطة مئوية مقارنة بأكتوبر 2023).

وسجلت شركات الطيران الإفريقية زيادة بنسبة 10.4% في الطلب على أساس سنوي، وزيادة في السعة بنسبة 5.3%، وارتفع عامل الحمولة ليصل إلى 73.2% (+3.4 نقطة مئوية مقارنة بأكتوبر 2023).

الأسواق المحلية

شهدت الولايات المتحدة تراجعا طفيفا بشكل غير متوقع، بينما أظهرت جميع الأسواق المحلية الرئيسية الأخرى نموا مستقرا، وشهدت الصين نموا سريعا في الطلب المحلي، مدفوعا بالزيادة في استخدام الطائرات ذات الهيكل العريض لتلبية هذا الطلب.