بالصور.. محافظ الأقصر يبحث تنمية الموارد الذاتية مع مساعد "التنمية المحلية"

التقى المهندس عبد المطلب عماره محافظ الأقصر، اليوم الخميس، مع الدكتور هشام الهلباوي مساعد وزير التنمية المحلية للمشروعات القومية، والمشرف علي مشروع الدعم الفني لوزارة التنمية المحلية لمحافظة الأقصر، لبحث المشروعات والبرامج الجاري تنفيذها من خلال المشروع، ومنها تنفيذ سوق الحبيل بمدينة البياضية، ودعم المحافظة بالبرامج والأجهزة لنظم المعلومات الجغرافية والتحول الرقمي، وخطة المحافظة لتنمية الموارد الذاتية.

كما تم خلال اللقاء، عرض التعاون الجاري بين وزارة التنمية المحلية والبنك الدولي ومحافظة الأقصر فيما يخص تطبيق مبادرة المدن المستدامة في مدينة الأقصر من خلال الدعم الفني المقدم من البنك الدولي.

وحضر اللقاء، الدكتور ولاء جاد الكريم مدير الوحدة المركزية لمبادرة حياة كريمة، والدكتورة نورهان النواوي أخصائي برنامج تنمية الصعيد بالوزارة، بحضور محمد عبد الفتاح السكرتير العام لمحافظة الأقصر، والمهندسة هناء العربي ممثل مشروع الدعم الفني بمحافظة الأقصر.

محافظ الأقصر يستقبل فريق عمل مشروع الدعم الفني بوزارة التنمية المحلية

وكان محافظ الأقصر قد استقبل فريق عمل مشروع الدعم الفني بوزارة التنمية المحلية، برئاسة الدكتورة شريفة ماهر مدير مكون التنمية الاقتصادية المحلية وتطوير نظم العمل، خلال زيارة الفريق للمحافظة، بهدف تطوير منظومة تنمية الموارد الذاتية بالمحافظة، كأحد مجالات تطوير الإدارة المحلية، وذلك ضمن خطة عمل المشروع الذي تشرف عليه وزارة التنمية المحلية وتنفذه بالتعاون مع المحافظة.

كما تم عقد اجتماع تفعيل اللجنة العليا لتنمية الموارد الذاتية بمحافظة الأقصر، وذلك بحضور نائب المحافظ الدكتور هشام أبو زيد، وأعضاء اللجنة العليا لتنمية الموارد الذاتية بالمحافظة، وفريق مشروع الدعم الفني، واستشاري تنمية الموار الذاتية للمشروع سيد البدري.

وشملت أهم الموضوعات التي تم مناقشتها اثناء الاجتماع: استعراض ما تم انجازه بالمشروع في المحافظة، حيث تم تشكيل اللجنة العليا لمتابعة والاشراف على أنشطة تنمية الموارد الذاتية للمحافظة بالقرار رقم (488) لسنة 2024.

كما تم اعتماد اللائحة المالية لمركز معلومات شبكات المرافق ولائحة تأمين المجازر، كما تم حصر أهم الأماكن التي يمكن توظيفها للإعلانات، وحصر المتأخرات في الملفات المختلفة لتنمية الموارد الذاتية بهدف حوكمتها محليا، وتم صدور قرار بتوحيد الرسوم ومسميات البنود والأنشطة الموجود على النظام الإلكتروني لتطبيق المحليات بالمراكز التكنولوجية.

وشهد اللقاء أيضا، التوافق أثناء الاجتماع على عرض الموقف المالي للمحافظة في ورشة العمل التي سيتم تنظيمها خلال يومي 11 و12 نوفمبر 2024، حيث ستقوم كل محافظة بعرض الموقف المالي لها خلال الورشة، وتحديد أولويات التدخلات الخاصة بتنمية الموارد الذاتية للمرحلة الأولى من الخطة التنفيذية لتنمية الموارد الذاتية لمجال عمل اللجنة العليا، وقيام الأمانة الفنية بإعداد إطار لمتابعة مهام عمل اللجنة العليا والتزامها بتطبيق الخطة.

فريق عمل مشروع الدعم الفني بوزارة التنمية المحلية (5)

فريق عمل مشروع الدعم الفني بوزارة التنمية المحلية (4)

فريق عمل مشروع الدعم الفني بوزارة التنمية المحلية (3)

فريق عمل مشروع الدعم الفني بوزارة التنمية المحلية (2)

فريق عمل مشروع الدعم الفني بوزارة التنمية المحلية (1)

فريق عمل مشروع الدعم الفني بوزارة التنمية المحلية (6)

فريق عمل مشروع الدعم الفني بوزارة التنمية المحلية (5)

فريق عمل مشروع الدعم الفني بوزارة التنمية المحلية (6)

فريق عمل مشروع الدعم الفني بوزارة التنمية المحلية (1)

فريق عمل مشروع الدعم الفني بوزارة التنمية المحلية (2)

فريق عمل مشروع الدعم الفني بوزارة التنمية المحلية (3)