روشتة نزلات البرد| استشاري: التغذية السليمة سلاح الإنسان للوقاية من الأمراض.. الفواكه والخضروات تعزز المناعة وتمنع العدوى

تعتبر نزلات البرد من الأمراض الشائعة التي تؤثر على صحة الأفراد، خاصة في فصل الشتاء، ورغم أنها عادة ما تكون خفيفة ومؤقتة، إلا أنها قد تؤثر على جودة الحياة اليومية، لذلك يبحث الكثيرين عن طرق فعالة للوقاية من هذه النزلات، وتعتبر التغذية السليمة أحد أهم العوامل المؤثرة في تقوية جهاز المناعة وحماية الجسم من الأمراض.

أهمية التغذية السليمة في الوقاية من نزلات البرد

من جانبه قال دكتور مينا مجدى لـ"البوابة نيوز"، استشارى التغذية جامعة القاهرة، إن التغذية السليمة تعد بمثابة الوقود للجسم، فهي تزوده بالطاقة والعناصر الغذائية اللازمة لأداء وظائفه الحيوية، وتلعب التغذية دورًا حيويًا في تقوية جهاز المناعة، مما يجعله أكثر قدرة على مقاومة الفيروسات والبكتيريا المسببة لنزلات البرد.

وأوضح أن الأطعمة التى تساهم في الوقاية من نزلات البرد؛ هى الفواكه والخضروات الغنية بفيتامين C ومضادات الأكسدة، التي تعزز جهاز المناعة وتساعد الجسم على مقاومة العدوى، ومن أهم هذه الأطعمة: “البرتقال، الليمون، الجريب فروت، الفراولة، الطماطم، الجزر، والسبانخن والبروتينات”، التى تساهم في بناء وإصلاح الأنسجة وتقوية الجهاز المناعي، ويمكن الحصول على البروتينات من اللحوم الحمراء والدجاج والأسماك والبقوليات والمكسرات، والزنك الذى يلعب دورًا هامًا في وظائف الجهاز المناعي، توجد مصادر جيدة للزنك في اللحوم الحمراء والدواجن والبقوليات والمكسرات والبذور، وفيتامين “D” الذى يساهم في تقوية العظام ويقوي جهاز المناعة، ويمكن الحصول عليه من أشعة الشمس أو من الأطعمة، مثل الأسماك الدهنية وصفار البيض والألياف التى تساعد على الحفاظ على صحة الجهاز الهضمي، وتعزيز نمو البكتيريا النافعة في الأمعاء، والتي تلعب دورًا هامًا في تقوية المناعة و توجد الألياف في الحبوب الكاملة والفواكه والخضروات والبقوليات.

رأي الأطباء المتخصصين في التغذية في مصر

أجرينا لقاءات مع عدد من الأطباء المتخصصين في التغذية في مصر لمعرفة آرائهم حول دور التغذية في الوقاية من نزلات البرد، وأكد جميع الأطباء على أهمية التغذية المتوازنة الغنية بالعناصر الغذائية في تقوية جهاز المناعة، وحماية الجسم من الأمراض.

ومن جانبها قالت الدكتورة هبة الخربوطلى، استشاري التغذية العلاجية والسمنة والنحافة، لـ"البوابة نيوز"، إن التغذية السليمة هي خط الدفاع الأول ضد نزلات البرد وباقى الأمراض الشتوية، ويجب أن نهتم بتناول الأطعمة الطازجة والموسمية، وتنوع مصادر الغذاء للحصول على جميع العناصر الغذائية التي يحتاجها الجسم، كما يجب الاهتمام بشرب كميات كافية من الماء للحفاظ على رطوبة الجسم.

وتابعت: “بالإضافة إلى ان التغذية السليمة، يجب الاهتمام بنمط الحياة الصحي بشكل عام، فممارسة الرياضة بانتظام والحصول على قسط كاف من النوم يساهمان في تقوية جهاز المناعة وتحسين الصحة العامة،إن التغذية السليمة هي وسيلة فعالة للوقاية من نزلات البرد وتعزيز الصحة العامة ، من خلال اختيار الأطعمة الصحية وتناولها بانتظام، يمكننا تقوية جهاز المناعة وحماية أنفسنا وأسرنا من الأمراض، كما يجب علينا استشارة الطبيب المتخصص في التغذية لتحديد النظام الغذائي الأنسب لكل فرد”.

نصائح عملية للأطفال لتشجيعهم على تناول الأطعمة الصحية.

وفى ذات السياق قال دكتور أحمد جوهر لـ" البوابة نيوز" استشارى التغذية، إذا كنت تريد أن يصبح أبنائك أقوياء مثل أبطال الرياضة فتناول الطعام الصحي، فهو السرفى ازدهار الصحة لدى اطفالك وإليك بعض النصائح الممتعة، التى تجذب الطفل إلى تناول الأكل وتحببه فى وقت تناول الوجبات مع الأم أو الأب فعليك مثلا أن تختار ألوان قوس قزح المكون من كل الفاكهة أو الخضار بألوان مختلفة يعطيك قوة مختلفة ويحث الأطفال على الأكل بشهية مفتوحة.

تأثير العادات الغذائية على صحة الجهاز التنفسي

ويكمل: “التغذية السليمة هي الوقود الذي يحرك جسمنا، بما في ذلك رئتينا. ما نتناوله يؤثر بشكل مباشر على صحة الجهاز التنفسي. الأطعمة الغنية بالفيتامينات والمعادن، مثل الفواكه والخضروات، تساعد في تقوية جهاز المناعة وحماية الرئتين من الالتهابات والأطعمة الغنية بمضادات الأكسدة، الموجودة في التوت والتوابل، تساعد في محاربة الجذور الحرة التي تلحق الضرر بالخلايا الرئوية”.

وتابع: “الأطعمة الغنية بالألياف، مثل الحبوب الكاملة والبقوليات، تساهم في الحفاظ على صحة الجهاز الهضمي وتقليل الالتهابات في الجسم، من ناحية أخرى، الأطعمة المصنعة والمشروبات السكرية يمكن أن تزيد من الالتهاب في الجسم وتضعف وظائف الرئة”.

واختتم: “التدخين هو أحد أكبر أعداء الرئتين، حيث يدمر الأنسجة الرئوية ويقلل من قدرتها على امتصاص الأكسجين،باختصار، العلاقة بين التغذية وصحة الجهاز التنفسي وثيقة للغاية، ويجب اتباع نظام غذائي صحي ومتوازن، يمكن أن يساعد في الوقاية من العديد من أمراض الرئة وتحسين جودة الحياة”.