مدير تعليم الفيوم: قوافل تعليمية للصف الثالث الثانوي العام بالإدارات

اجتمع الدكتور خالد خلف قبيصي وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، مع التعليم العام والثانوي بالمديرية، مع محمد فتحي مدير عام إدارة التعليم العام بالمديرية، وعبدالتواب عبدالظاهر مدير إدارة التعليم الثانوي، والدكتورة شيماء مصطفى - إدارة التعليم الثانوي بالمديرية، ومسئول والعلاقات العامة والإعلام بالمديرية.

وأكد وكيل الوزارة خلال الاجتماع، ضرورة الاستعداد لإجراء اختبار تجريبي لطلاب الصف الأول والثاني الثانوي العام على مستوى المحافظة، وكذلك الإعلان عن قوافل تعليمية لطلاب الصف الثالث الثانوي العام، بالإدارات التعليمية والمدارس.

كما أكد وكيل الوزارة على ضرورة المشاركة الإيجابية لمدارس التعليم الثانوي فى جميع الأنشطة والمسابقات التربوية والفنية والثقافية والعلمية على مستوى الجمهورية والمديرية والإدارة التعليمية.

وفى كلمته، أشار مدير تعليم الفيوم، إلى ضرورة متابعة غياب الطلاب، وتفعيل وتسليم التابلت، والتقييمات الأسبوعية بالمدارس الثانوية العامة على مستوى المحافظة.

وصرح وكيل الوزارة، بأنه سيتم تنظيم إجتماع مع مديري المدارس الثانوية العامة على مستوى المحافظة خلال الأسبوع القادم، بحضور التعليم العام، والتعليم الثانوي والتطوير التكنولوجي، وشئون الطلبة والامتحانات بالمديرية.