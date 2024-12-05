السيسي يلتقي رؤساء الشركات النرويجية العاملة بمصر خلال جولته في أوسلو

أكد السفير محمد الشناوي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس سيتوجه عقب زيارة الدنمارك إلى مدينة "أوسلو" عاصمة مملكة النرويج في زيارة رسمية.

وأضاف، أنه سيعقد الرئيس لقاءات مع جلالة ملك النرويج، ورئيس الوزراء، ورئيس وأعضاء من البرلمان النرويجي، كما سيجري لقاءات مع رؤساء عدد من الشركات النرويجية العاملة في مصر، وسوف يشهد الرئيس التوقيع على عدد من اتفاقيات التعاون بين البلدين.

وتوجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، إلى مدينة "كوبنهاجن"، عاصمة مملكة الدنمارك، في مستهل جولة أوروبية تشمل أيضا مملكة النرويج وجمهورية أيرلندا، وذلك في إطار تعزيز التعاون والتنسيق بين مصر والدول الأوروبية.