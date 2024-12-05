سعر الشريحة المدمجة eSIM.. المصرية للاتصالات الأرخص

تعتبر شريحة eSIM من الابتكارات الحديثة في عالم الهواتف المحمولة، حيث توفر بديلاً للشريحة التقليدية وتتيح للمستخدمين تفعيل الاتصال بالإنترنت وإجراء المكالمات دون الحاجة إلى شريحة SIM تقليدية.

أطلق الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات تقنية الشريحة المدمجة eSIM في السوق المصرية اليوم، بعد أن أكمل مشغلو المحمول الأربعة جميع الاختبارات الفنية اللازمة لتفعيل هذه التقنية، التي تُعتبر من أحدث الابتكارات الرقمية في مجال الاتصالات.

سعر شريحة eSIM في مصر 2024:

تتراوح أسعار شريحة eSIM بفروع المحمول ( اورنج ، فودافون ، اي اند) من 350 جنيهًا عند شراء خط جديد، و300 جنيهًا عند استبدال الشريحة.

بينما طرحت المصرية للاتصالات “وي ” الشريحة المدمجة بسعر 330 جنيهاً عند شراء خط جديد، 270 جنيهاً عند استبدال الشريحة.

كيفية تفعيل شريحة eSIM:

لتفعيل الشريحة عبر الهاتف

1. إدخال الشريحة في الهاتف.

2. مسح رمز QR باستخدام الهاتف.

3. اختيار الباقة الشهرية المناسبة.

4. النقر على "التحقق" والموافقة على الشروط.

5. يتم تفعيل الباقة مباشرة.

أو التوجهه لأحد فروع شركات المحمول