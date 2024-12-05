الجودو يعلن خريطة بطولات الجمهورية للموسم الحالي

أعلن الاتحاد المصري للجودو برئاسة المهندس محمد مطيع خطة بطولات الاتحاد في الموسم الحالي وذلك بعد نجاحه في تولي رئاسة الاتحاد في الانتخابات التي أجريت مؤخرا.

وينطلق موسم بطولات الجودو 30 يناير ببطولة الجمهورية المفتوحة للعمومي التي تقام خلال الفترة من 30 يناير حتى 2 فبراير 2024.

وحدد اتحاد الجودو الفترة من 6 حتى 8 فبراير 2024 لإقامة بطولة الجمهورية للشباب تحت 17 عام، والفترة من 11 حتى 15 فبراير 2024 لإقامة بطولات البراعم تحت 10 و11 عام، والفترة من 18 حتى 22 فبراير لإقامة بطولة الجمهورية تحت 12 و13 عام.

وتقام بطولة الجمهورية لتحت 14 و15 عام خلال الفترة من 24 حتى 28 فبراير 2024، وحدد الفترة من 10 حتى 12 إبريل 2024 موعد لإقامة بطولة الجمهورية للشباب تحت 20 عام مواليد 2005 و2006 و2007.

وأعلن اتحاد الجودو عن تنظيم بطولة الحافز الرياضي خلال الفترة من 17 حتى 19 إبريل 2024، وتحدد الفترة من 22 حتى 26 إبريل موعد لإقامة بطولة الجمهورية للبراعم تحت 8 و9 سنوات مواليد 2016و2017.

ويختتم موسم بطولات الجمهورية للجودو ببطولة السومو التي تقام يوم 2 مايو ثم بطولة الجمهورية المفتوحة للأيكيدو يوم 3 مايو.

وأوضح اتحاد الجودو في البيان الذي أعلنه أن بطولة الجمهورية للمواهب ستقام في شهر يونيو.

وكان المهندس محمد مطيع رئيس اتحاد الجودو قد أعلن فور فوزه بانتخابات الاتحاد عن أن التحدي الأكبر حاليا تنظيم بطولات الجمهورية ووضع جدول المواعيد لإقامتها بسبب التأخر في إقامة البطولات خلال الفترة الحالية وهو ما تم تنفيذه من أجل التطبيق خلال الفترة القادمة.